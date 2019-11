Pensioni ultime notizie | Fornero “giovani hanno capito mia riforma”

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 28 novembre 2019)miaIl movimento delle sardine continua a far rumore, in particolar modo su social e media. A intervenire sull’argomento è stata anche l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa, ospite alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Il movimento è stato un pretesto per parlare delle nuove generazioni, dei giovani, che sembrano averpiù di tutti le ragioni della riformavarata nel 2011.: Elsae la riforma per i giovani Per Elsale sardine in piazza trasmettono una sensazione positiva. Da sempre appassionata ai movimenti giovanili e al fermento delle nuove generazioni, laha rivelato che “ben prima che questo movimento si manifestasse, anche in maniera così potente, ho incontrato moltissimi giovani, perché i giovani si riuniscono in ...

zazoomnews : Pensioni cinque anni senza contributi riducono lassegno del 10% - #Pensioni #cinque #senza #contributi - ShootersykEku : Vero i giovani hanno capito la legge di questa stronza,ecco perché non cercano lavoro,tanto a 70 anni non credono d… -