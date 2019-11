Pensioni Inps | campagna Red 2019 | entro il 2 dicembre va presentare la dichiarazione

Pensioni Inps - rivalutazione da gennaio 2020 : +1 - 1% per assegni fino a 2.052 euro : A partire da gennaio 2020 le Pensioni Inps degli italiani saranno rivalutate dell'1,1 per cento sulla base di quanto rilevato dall'Istat in merito al tasso di inflazione del 2019. L'indice tiene conto delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai senza considerare la variazioni riscontrate sui tabacchi. Il tasso comunicato dall'Istat sulla variazione dei prezzi del 2019 verrà ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Inps “arrivate 193 mila domande” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “arrivate 193 mila domande” Pensioni ultima ora: la dibattuta Quota 100 è stata oggetto dell’ultima intervento del numero uno dell’Inps Pasquale Tridico. Numeri, adesioni e risparmi al centro dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui si è allargato lo sguardo al sistema previdenziale e alle possibili scelte future nel campo Pensionistico. Pensioni ultima ora, i numeri di ...

Pensioni - Tridico (Inps) : ‘Su Quota100 risparmiati tre miliardi in due anni’ : Mentre continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni, arrivano i nuovi dati dell’Inps relativi alla Quota 100. Sono circa centomila in meno di quelle originariamente previste le richieste di pensionamento con la nuova formula che consente di accedere al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, dunque ben cinque anni prima rispetto a quanto prevede la legge Fornero ...

Pensioni Inps - SPI-CGIL : per 3 su 10 dei nostri iscritti sono sbagliate : La SPI-CGIL ha reso noto che tra i suoi iscritti, ogni 10 Pensioni che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga, 3 presentano una liquidazione sbagliata a sfavore del pensionato. Per questo il Sindacato Pensionati Italiani ha avviato una campagna di sensibilizzazione per invitare gli anziani a recarsi in un patronato per il ricalcolo dell'assegno. Di Pensioni errate e ricalcolo si è parlato durante la trasmissione in onda su La7 "Di ...

Inps : 1 mln domande di reddito-Pensioni : 20.33 Al 31 ottobre 2019 sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 domande di Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Lo fa sapere l'Inps, indicando che in totale sono invece 1.555.588 le domande presentate. Tra le regioni, in testa la Campania,con 177.194 domande di Reddito e 17.731 di Pensione accolte (in totale 194.925 su 270.901 presentate) e la Sicilia con 158.675 domande di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - il rendiconto sociale dell’Inps sui numeri : Pensioni ultima ora: grazie agli ultimi dati elaborati dall’Inps è possibile valutare l’impatto numerico ed economico di Quota 100 (ancora molto dibattuta) in un quadro generale che la accosta alle altre modalità di pensionamento. I numeri sono quelli elaborati dalla Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale Inps e riguardano i canali di pensionamento dal 2012 al 2019: Quota 100, Ape sociale, Precoci, ...

Pensioni invalidità false a Napoli - il comunicato ufficiale dell’Inps : Ultime notizie sulle Pensioni di invalidità, ma stavolta non parliamo di nuove regole, requisiti o variazioni di importo. Tramite un comunicato stampa ufficiale l’Inps ha parlato di un’ampia indagine avvenuta nel napoletano che ha avuto come oggetto un sistema fraudolento finalizzato al riconoscimento delle prestazioni assistenziali a soggetti che non avevano diritto. Pensioni invalidità false: il comunicato Inps Con un comunicato ...

Pensioni Inps : rivalutazione al 2% - uscita prima con quota 100 a 62 anni penalizza mensile : Perché andare in pensione anticipata con la quota 100 a 62 anni può essere penalizzante, ai fini del futuro assegno di pensione, rispetto all'uscita con altri canali previdenziali che richiedono un'età maggiore? La risposta è fornita dalla rivalutazione del montante contributivo che, insieme al coefficiente di trasformazione delle Pensioni, concorre a formare la pensione dei lavoratori. Proprio nei giorni scorsi, l'Istat ha fornito il dato ...

Inps - pagamento Pensioni estere : accertamento dell'esistenza in vita entro il 13 febbraio : Attraverso la notifica del 28 ottobre 2019, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha confermato l'inizio della prima fase di accertamento di esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero. L'avviso pubblicato nel portale dell'Inps spiega che Citibank ha avviato il processo di recapito della lettera esplicativa e del modulo di attestazione ai pensionati residenti in: Africa, Oceania ed Europa, a esclusione dei Paesi Scandinavi e ...

Pensioni residenti all’estero : verifica esistenza - le disposizioni Inps : Pensioni residenti all’estero: verifica esistenza, le disposizioni Inps Al via la campagna 2019/20 di accertamento dell’esistenza in vita per oltre 360mila pensionati residenti all’estero. Due le scadenze fissate dall’Inps a seconda della collocazione geografica. Mini rivalutazione Pensioni 2019: importo aumento assegno, il servizio Pensioni residenti all’estero: esistenza in vita, parte l’ accertamento Con il messaggio 2884/2019 ...

Pensioni Inps - aumenti da gennaio 2020 : minime +2 - 57 euro - +0 - 5% assegni tra 1.593 e 2.052 : Arriveranno a gennaio 2020 gli aumenti degli assegni delle Pensioni Inps dovuti agli effetti dell'adeguamento degli importi al costo della vta. Pochi euro di incremento per le Pensioni minime che passeranno dagli attuali 513,01 euro a 515,58, con un aumento dello 0,50 per cento, il valore rilevato nelle stime dell'Istat sulla base dei dati medi dell'incremento del costo della vita registrati a fine settembre scorso e proiettati per i restanti ...

Pensioni Inps all’estero : accertamento 2019-20. Tempi di verifica e istruzioni : istruzioni e chiarimenti sulle Pensioni Inps erogate all’estero. L’Inps, annualmente, verifica che i pensionati residenti all’estero siano effettivamente ancora in vita: tale procedura prende il nome di “accertamenti dell’esistenza in vita”. Si tratta di un meccanismo indispensabile al fine di evitare che l’Istituto eroghi somme in realtà non dovute. Le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita, la richiesta di ...

Pensioni e dati Inps : Sicilia ultima per assegni privati : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 ottobre 2019 evidenziano interessanti indicazioni rispetto agli assegni erogati. In particolare, il bilancio sociale ha messo in evidenza alcuni trend che caratterizzano il contesto previdenziale della regione Sicilia. Dalla stessa Inps arrivano anche nuovi avvisi destinati ai pensionati che hanno scelto di percepire l'assegno dall'estero, avendo spostato la propria residenza fuori dall'Italia. In ...

Pensioni anticipate e riscatto laurea - domande triplicate : oltre 40mila pratiche all'Inps : Arrivano importanti aggiornamenti rispetto al riscatto agevolato della laurea ed alle domande inoltrate dai lavoratori all'Inps per il riconoscimento contributivo degli anni di studio universitari. Un meccanismo che sembra aver incontrato il favore di tutti coloro che si trovano a confrontarsi con la prospettiva di criteri di accesso alla pensione in via di irrigidimento. Il riscatto dei periodi di studio appare così come una strategia utile per ...