Pensione minima | tredicesima dicembre 2019 | ecco a quanto ammonta

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 28 novembre 2019)Con il periodo natalizio anche per i pensionati è tempo di ricevere la: quando verrà erogato e quale sarà l’importo?: quando verrà erogata Per i lavoratori dipendenti non c’è una data precisa perriguarda l’erogazione della “gratifica natalizia” altrimenti dettamensilità; infatti, è il datore di lavoro a scegliere la data in base alle proprie esigenze anche se pur sempre nel rispetto del termine indicato nel contratto nazionale di riferimento. Per i pensionati, invece, la situazione è diversa: laviene erogata insieme all’assegno mensile, dunque, si riceve a inizio mese, nel primo giorno bancabile. Quest’anno quindi ai pensionati sarà erogata lunedì 2, tranne per quei pensionati che hanno scelto l’accredito su conto corrente; questi ultimi ...

nadiabalestri : @SANTEQUIL4 La mia nonnina ci allungava 5 mila lire (all'epoca non c'erano ancora gli euro) e per lei con la sola… - andrea_biasiolo : @MariaRo99325323 @ViscontiDani @zerocompromess @cdghietta Né sorrisetti né battutine. Essendo un percettore con dir… - Giacinto_Bruno : Pensioni aumento 2020: fino a 780 euro con la Pensione di Cittadinanza -