PARRUCCI PD | Ordinanza rifiuti | dalla Regione ennesimo atto di responsabilità

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Dopo lo spettacolo indecoroso andato in onda nella giornata di ieri in Consiglio Regionale del Lazio, da parte della Sindaca Raggi e dei Presidenti dei Municipi a 5 stelle, bene ha flaLazio a prendere in mano la situazione ed emanare l’sui”. Così in una nota DanieleResponsabile delle Politiche del lavoro del PD Roma. “La Sindaca Raggi, invece di assumersi leper le quali è stata eletta, continua nel suo scellerato scaricabarile, mentre la città di Roma è invasa dall’immondizia e si avvicina ad una pericolosissima emergenza socio/sanitaria. Al contrario invece laLazio, grazie al Presidente Zingaretti e all’Assessore Valeriani, emanando l’ennesimadi emergenza sui, ha dimostrato ancora una volta cosa vuol dire governare, ossia assumersiper il bene della cittadinanza. In ...