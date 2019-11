Parlamento e Lega erano contro il Mes : ecco le prove Borghi rivela : "Chat tra noi - M5S e membri del governo" : La risoluzione è del 19 giugno di quest'anno, seduta numero 192 della Camera dei Deputati. Il testo è stato presentato dal capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e co-firmato dall'allora capogruppo del Movimento 5 Stelle a Montecitorio Francesco... Segui su affaritaliani.it

Fondo salva-Stati - Conte riferirà in Parlamento il 10 dicembre prima del Consiglio europeo. Lega : “Venti giorni sono troppi” : Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in ...

Ex Ilva - dopo l'intervento di Molinari furia Lega in Parlamento : 'A casa voi' (VIDEO) : Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha relazionato in Parlamento relativamente alla situazione del'ex Ilva, dove da qualche giorno ci si confronta con la prospettiva concreta che ArcelorMittal possa recedere dal contratto sfruttando qualche clausola presente nell'accordo. In particolare l'opposizione, con la Lega in testa, è particolarmente furente per la scelta di revocare lo scudo penale per scelta della maggioranza. L'eventuale ...

Migranti - il Parlamento Ue boccia la risoluzione pro-Ong. Decisiva l’astensione M5S - esulta la Lega : Il testo chiedeva di potenziare le attività di salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo e di aprire i porti alle navi. Salvini: «E’ una nostra vittoria». Bartolo (Pd): «Ci preoccupiamo di salvare le bestie, ma non gli esseri umani»

Il Pd porta il caso Lega-Russia in Parlamento dopo l'inchiesta di Report : "Disegno pericoloso. Che fa il Governo? : Parte dall’inchiesta di Report del 21 ottobre sul caso Lega-Russia l’interrogazione indirizzata al premier Conte da due parlamentari del Pd. I senatori Franco Mirabelli e Dario Parrini nel loro documento ricordano come Matteo Salvini si sia sempre rifiutato di rispondere in merito alla vicenda. Ma, dopo quanto messo in luce dall’inchiesta intitolata “La fabbrica della paura” il quadro si è ...

Caso Savoini e propaganda russa - Parlamento UE ammonisce la Lega. Ma i 5 Stelle si astengono : Il Parlamento ha approvato a stragrande maggioranza (469) la risoluzione contro le ingerenze straniere nei processi elettorali e democratici dell'Unione Europea. Inserito anche un emendamento per censurare il comportamento di Salvini: votano contro Lega e Fratelli d’Italia, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto.Continua a leggere

Migranti : Fontana (Lega) - ‘sperona motovedetta Gdf ed EuroParlamento applaude’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “In Italia sperona una motovedetta della Guardia di Finanza e al Parlamento europeo viene accolta con applausi e standing ovation”. Così su Facebook il deputato e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, postando il video dell’ingresso di Carola Rackete questa mattina in commissione Libe a Bruxelles.L'articolo Migranti: Fontana (Lega), ‘sperona motovedetta Gdf ed ...