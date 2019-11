Parità di genere nello sport | il 2 dicembre un convegno a Milano

Pd approva il nuovo statuto : segretario non sarà più automaticamente candidato premier - più spazio ai sindaci e Parità di genere : Il segretario del Partito Democratico non sarà più automaticamente il candidato premier. È la principale novità dello statuto dei dem, approvato con 566 voti favorevoli, un contrario e 5 astenuti dall’assemblea nazionale riunita nel week end a Bologna. Un segnale, l’ennesimo, anche di un superamento di una visione strettamente leaderistica, che tanto piaceva all’ex leader del Pd Matteo Renzi. Come aveva annunciato Stefano ...

Manovra : Conzatti (Iv) - ‘proposte per Parità genere in Cda’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Anche in questa Legge di bilancio stiamo lavorando per la proroga della legge Golfo-Mosca attraverso delle proposte di modifica. E’ importante consolidare la presenza di talenti femminili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e partecipate pubbliche sia per una questione di pari opportunità’ sia e soprattutto per avere migliori performance in termini economici e di ...

Parità di genere : l’Italia fa passi da gigante - ma non è abbastanza : Google propone 13 nuove emoji per ridurre il "gender gap"TecnologiaIndustria/1Industria/2Industria/3AgricolturaMusicaCucina professionaleEducazione/1Educazione/2ScienzaMedicina/1Medicina/2Si fa fatica a crederlo: l’Italia è il paese europeo che sta progredendo più velocemente verso la Parità di genere. Ma quello che sta facendo non è abbastanza. È quanto emerge dal quarto «Gender Equality index» (LINK ) (l’indice di uguaglianza di genere) ...