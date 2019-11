Pallamano femminile | Mondiali 2019 | favorite | outsider e possibili sorprese La Norvegia

Pallamano femminile - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sta per cominciare un nuovo ed importante appuntamento nel mondo della Pallamano internazionale, con i Mondiali femminili che si svolgeranno dal 30 novembre al 15 dicembre in Giappone, per due settimane che decreteranno la selezione più forte del pianeta. Molto fitto il programma, che dal 30 novembre al 6 dicembre vedrà disputarsi la prima fase a gironi, composta da quattro raggruppamenti da sei squadre, mentre dall’8 all’11 sarà la ...

Pallamano femminile : l’Italia chiude con una sconfitta lo stage di Antalya : Si chiude con una sconfitta lo stage di Antalya (Turchia) della Nazionale italiana di Pallamano femminile, che cede per 28-26 alle padrone di casa della Turchia “A”, al termine di una partita ben giocata dalle ragazze di Neven Hrupec, scese in campo con una rosa molto sperimentale. Due errori, uno su tiro dai 7 metri e uno in contropiede, fermano dunque le azzurre in una sfida difficile, in cui a far voce grossa è soprattutto il ...

Pallamano femminile : primo successo per l’Italia ad Antalya - Turchia “B” sconfitta 25-18 : Arriva il primo successo per la Nazionale italiana di Pallamano femminile nello stage di Antalya (in Turchia), con la formazione del Bel Paese capace di sconfiggere proprio la Turchia, seppur la squadra “B” per il punteggio di 25-18, al termine di una partita dal risultato sin troppo favorevole alle azzurre. La compagine allenata da Neven Hrupec entra infatti in campo intimorita, perdendo molti palloni e dimostrando qualche lacuna di ...

Pallamano femminile : Italia sconfitta dal Kosovo per 31-26 nella seconda gara in Turchia : seconda partita per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile in terra turca, precisamente ad Antalya, con la formazione azzurra che questa volta esce sconfitta dal match contro il Kosovo, col punteggio di 31-26, al termine di una sfida difficile già dal primo tempo, chiuso sul 16-13 in favore delle balcaniche. nella ripresa il tecnico Neven Hrupec schiera in campo tutte le giocatrici a referto, compresa il terzino Ramona Manojlovic, capace ...

Pallamano femminile : inizia con un pareggio la tournée in Turchia - contro la Macedonia del Nord finisce 29-29 : inizia con un pareggio la tournée della Nazionale italiana di Pallamano femminile ad Antalya, in Turchia, maturando un 29-29 contro la rappresentativa della Macedonia del Nord. Azzurre in vantaggio già al termine del primo tempo, per il punteggio di 16-13, grazie soprattutto grazie alle parate di una sontuosa Monika Prunster. Nella ripresa Neven Hrupec fa ruotare tutte le effettive a sua disposizione, con le avversarie che recuperano, impattando ...

Pallamano femminile : le convocate dell’Italia per le amichevoli contro Kosovo - Turchia e Nord Macedonia : La Nazionale femminile di Pallamano torna in scena in vista di quattro incontri amichevoli che si terranno ad Antalya (Turchia). Il programma prenderà il via domani contro la selezione della Nord Macedonia (h 17:00 italiane). Nel giorno successivo al mattino (ore 07:30), la formazione del Bel Paese affronterà il Kosovo, per poi giocare contro la Turchia “B” il 24 novembre (ore 15:30) e la Turchia “A” il 25 novembre (ore 17:00). La formazione ...

Pallamano femminile - Serie A 2019-2020 : cade Mestrino - quattro squadre in vetta alla classifica : Quinta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019-2020, che ci consegna un grande equilibrio in vetta alla classifica, dove la Alì-Best Espresso Mestrino cade per la prima volta in stagione, e lo fa rovinosamente, cedendo nel derby contro la Mechanic System Oderzo per 27-18, venendo raggiunta proprio da Arasay Duran e compagne, ma non solo. Successo, seppur sofferto, anche per le campionesse d’Italia in carica della Jomi ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : poker di successi per Mestrino - bene Oderzo - Salerno e Brixen : Quarta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019 e quarto successo stagionale per l’Alì-Best Espresso Mestrino, con la formazione padovana che si impone 31-29 sul Cassano Magnago, restando in testa alla classifica, grazie alle 8 reti di Vanessa Djiogap. Imbattute, ma con una gara in meno, le campionesse in carica della Jomi Salerno, vittoriose a valanga sul Leno per 40-22, con 7 gol della giovanissima Ramona Manojlovic, mentre ...