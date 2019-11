Palermo | M5S alla Regione ' tavolo per sbloccare 44 mln per cantiere navale'

Palermo : intimidazione a sorelle Napoli - solidarietà M5S Ars : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Il gruppo M5S all’Ars esprime vicinanza e solidarietà alle sorelle Napoli che a Mezzojuso subiscono soprusi da parte dei boss dei pascoli". Lo dicono i deputati regionali del M5S dopo la notizia del terzo 'raid' nei confronti dell'azienda agricola delle tre sorelle. "

Palermo : Leone (M5S) 'tragedia agghiacciante - uniamoci per fermare tanta violenza' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Voglio rivolgermi a tutti i cittadini: serve l'impegno di ognuno di noi per diffondere la consapevolezza necessaria a fermare tanta violenza che ha la sua genesi in cause complesse e delicate che devono essere affrontate nel modo migliore con gli uomini maltrattanti".

Palermo : incendio pizzeria Impastato - M5S ' intimidazione non vince su cultura antimafia' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "Vicini alla famiglia Impastato in questo difficile momento, condanniamo il vile gesto e manifestiamo la nostra solidarietà. Siamo certi che nessuna intimidazione potrà vincere su chi ha una storia e una cultura di ferma condanna verso la mafia". Così i deputati del M5

Università : M5S - 'Regione assicuri risorse per alloggi studenti Palermo' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "Assurdo che a Palermo su 1300 richieste di alloggi per gli studenti universitari, l’Ersu possa soddisfarne appena 232. Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia sociale, stavolta a carico degli studenti con basso reddito e ai quali va garantito il diritto allo studio. C

Università : M5S - ‘Regione assicuri risorse per alloggi studenti Palermo’ : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – “Assurdo che a Palermo su 1300 richieste di alloggi per gli studenti universitari, l’Ersu possa soddisfarne appena 232. Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia sociale, stavolta a carico degli studenti con basso reddito e ai quali va garantito il diritto allo studio. Condividiamo la protesta degli universitari e interverremo nelle sedi opportune perché la Regione assicuri le necessarie ...

Firme false a Palermo - pm chiede condanna ex deputati M5s : Il pm Claudia Ferrari ha chiesto la condanna di tutti gli imputati del processo per le Firme false presentate a sostegno della lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Palermo del 2012. La richiesta e' di due anni e tre mesi per il cancelliere Gianfranco Scarpello e per l'avvocato Francesco Menallo, di un anno e sei mesi per Claudia La Rocca, ex deputato regionale siciliano, che ha confessato e collaborato alle indagini, e di 2 ...

M5s : processo firme false - pm Palermo chiede condanne per 14imputati (2) : (Adnkronos) - Gli imputati rispondono, a vario titolo, di falso e della violazione della legge regionale che ha recepito il testo unico in materia elettorale. Alla sbarra cinque ormai ex politici: li ex deputati Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, che sono stati sospesi de imperio dal c

M5S : processo firme false - pm Palermo chiede condanne per 14 imputati : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - E' terminata con le richieste di pene per i 14 imputati la requisitoria del pm Claudia Ferrara nell'ambito del processo sulle cosiddette 'firme false' del M5S. Chieste pene che variano tra un anno e mezzo e 2 anni e 3 mesi. Alla sbarra anche ex deputati nazionali e reg

Firme false M5s Palermo - la procura chiede condanne fino a 2 anni e 3 mesi per 14 imputati : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle Firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Tra gli imputati ...

Università : M5S - 'Ersu Palermo senza presidente - da Musumeci grave inadempienza' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "Non avere ancora nominato, dopo cinque mesi, il presidente dell’Ersu di Palermo è una grave inadempienza che lede i diritti degli studenti universitari". Così la deputata del M5S Roberta Schillaci che ha presentato una mozione all’Ars per sollecitare la giunta regiona

Teatro : sciopero al Massimo di Palermo - M5S 'piena solidarietà ai lavoratori' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Il Movimento 5 stelle esprime "piena solidarietà ai lavoratori del Teatro Massimo" di Palermo che hanno indetto una giornata di sciopero per venerdì 4 ottobre, giorno della prima di 'Winter Journey' di Ludovico Einaudi. I lavoratori lamentano "reiterate e illegittime tr