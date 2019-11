Palermo : caso Arata - pm sentono assessore Cordaro come teste : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - L'assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro viene sentito come persona informata dei fatti dai pm che coordinano l'inchiesta sul caso Arata. Dopo avere ascoltato il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che ha parlato dei suoi rapporti con l'ex consu

Palermo : caso Arata - Miccichè ascoltato dai pm 'Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia' (2) : (Adnkronos) - Lo scorso giugno, quando venne arrestato Paolo Arata, il Presidente della Commissione antimafia all'Ars Claudio Fava, convocò due assessori e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. L'organismo parlamentare aveva deciso di convocare Alberto Pierobon, l’ass

Palermo : caso Arata - Miccichè ascoltato dai pm 'Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia' : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia regionale. Né una parola in più né una parola in meno di quello che ho dichiarato in Commissione all'Ars". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, lasciando la Procura di Palermo do

Palermo : caso Arata - Miccichè ascoltato dai pm ‘Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia’ : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) – “Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia regionale. Né una parola in più né una parola in meno di quello che ho dichiarato in Commissione all’Ars”. Lo ha detto il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, lasciando la Procura di Palermo dove è stato ascoltato come testimone nell’ambito dell’inchiesta che vede indagati, tra gli altri, ...

Palermo : caso Arata - Miccichè in Procura per essere sentito come teste (2) : (Adnkronos) - Arata e Nicastri, arrestati di recente, sono accusati di corruzione e intestazione fittizia di beni. Il nome di Miccicè era venuto fuori da una intercettazione, quando Paolo Arata “ricorreva nuovamente al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè”, come scrivev

Palermo : caso Arata - Micciché in Procura per essere sentito come teste : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - ll Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè è appena arrivato in Procura a Palermo per essere ascoltato come teste nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto anche Paolo Arata, ex consulente della Lega e il 're' dell'eolico Vito Nicastri. Micc

Caso firme false nel Movimento 5 Stelle - la procura di Palermo chiede 14 condanne : Secondo la procura che ha emesso le richieste di condanna, il 3 aprile 2012, al comitato del Movimento per le elezioni amministrative comunali furono falsificate migliaia di firme a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Nuti per un errore formale che però, a raccolta firme quasi ultimata, rischiava di invalidare la candidatura del sindaco pentastellato.Continua a leggere

Palermo - caso Claudia Stabile - il marito in tv : 'Dove sei? i bambini piangono' : Non riesce a darsi pace Piero Bono, il marito 38enne di Claudia Stabile. La donna (35 anni), mamma di tre bambini, è scomparsa dalla loro abitazione di Campofiorito, piccolo comune alle porte di Palermo, da ormai 16 giorni. Ieri sera, l'uomo, visibilmente provato è intervenuto alla trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, e ha chiesto alla moglie di tornare a casa, di farsi sentire, soprattutto per il bene dei figli. ...

Palermo - aggedito 30enne.E' secondo caso : 13.48 Indagini a Palermo sull'aggressione a un giovane da parte di uno sconosciuto, mentre passeggiava con un amico in pieno centro cittadino. Il 30enne aggredito è ricoverato in condizioni gravissime. E' il secondo raid violento in pochi giorni, senza apparente motivo. La vittima è stata colpita da un oggetto contundente alla testa, che gli ha provocato un'emmorragia cerebrale. L'amico non è stato in grado di fornire dettagli ...

Mafia : Procuratore Palermo - 'nessun nuovo caso Saguto - caso isolato' : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - L'arresto dell'amministratore giudiziario arrestato dalla Dia, Maurizio Lipani, per peculato e autoriciclaggio, "è un caso isolato". "Non si tratta di un sistema o di un nuovo caso Saguto: siamo di fronte a un singolo episodio che riguarda un amministratore giudiziario

Mafia : Procuratore Palermo - ‘nessun nuovo caso Saguto - caso isolato’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – L’arresto dell’amministratore giudiziario arrestato dalla Dia, Maurizio Lipani, per peculato e autoriciclaggio, “è un caso isolato”. “Non si tratta di un sistema o di un nuovo caso Saguto: siamo di fronte a un singolo episodio che riguarda un amministratore giudiziario che si è impossessato di somme dell’amministrazione giudiziaria”. A parlare con i cronisti è ...