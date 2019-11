Open | Renzi | “Nessun attacco ai giudici | ho difeso la politica” E chiarisce sul prestito

Open : Renzi - prestito per acquisto casa? Tutto regolare e trasparente : "Ho venduto una casa, ne ho comprata un'altra che costava di più e ho preso un mutuo per la differenza e per i lavori. Non avendo la disponibilità di tutti i soldi, ho chiesto un prestito che poi ho restituito. Niente di illegittimo, c'è un atto formale, una scrittura privata, un bonifico. E' Tutto regolare e trasparente". Intervistato da Radio Capital, il leader di Italia Viva Matteo Renzi parla dei soldi presi in prestito per l'acquisto di una ...

“Il Pd chieda al suo ex segretario Renzi spiegazioni sulla Fondazione Open" : “Il Pd chieda al suo ex segretario Renzi spiegazioni sulla Fondazione Open. Io mi auguro che non ci sia nulla di irregolare, ma ormai il danno è fatto. Chi ha voluto la cancellazione del contributo elettorale è vittima di quella scelta sciagurata. La politica si vendica sempre”.Ugo Sposetti, ex tesoriere dei Ds, parla con “La Repubblica” delle polemiche innescate dall’inchiesta sulla Fondazione ...

Inchiesta Open - Renzi : “Non ho attaccato la magistratura - ma difeso la politica” : Matteo Renzi torna sull'Inchiesta che lo sta investendo e che vede nel mirino l'ex Fondazione Open: "Ho parlato in conferenza stampa non per attaccare la magistratura ma per difendere la politica. Ho posto una legittima domanda: i magistrati hanno il potere di trasformare le fondazioni in partiti?". E condanna l'intrusione nella sua vita privata, relativa al prestito ricevuto dall'ex presidente del Consiglio per l'acquisto della sua casa che, ...

Open - Alfonso Bonafede risponde a Matteo Renzi : "Pretendo che ci sia rispetto per la magistratura" : Alfonso Bonafede, ospite de L'aria che tira, su La7, ha commentato la vicenda della Fondazione Open finita nel mirino dei magistrati per i finanziamenti a Matteo Renzi. "Non entro nel merito del singolo caso e non mi interessa rispondere sulle singole dichiarazioni", ma "pretendo che ci sia rispetto

Open - a Renzi un prestito da 700mila euro : la card della fondazione in uso a Lotti : Due inchieste parallele: quella sulla fondazione Renziana Open e sui trasferimenti di denaro da parte dei donatori, e quella sull'acquisto della villa di Matteo Renzi, avvenuto grazie al prestito...

Open - i magistrati contro Renzi : “Attacchi gravissimi - non riuscirà a intimidirci” : L'Associazione nazionale magistrati replica a Matteo Renzi dopo le accuse rivolte dal leader di Italia Viva a chi indaga sulla Fondazione Open: "Le dichiarazioni, pur iscrivendosi in un ormai consueto filone di reazioni scomposte, per linguaggio e sostanza sono gravissime e non smettono di suscitare indignazione. Se il tentativo è quello di intimidire i magistrati, è e resterà vano".Continua a leggere

Vittorio Feltri - Open e l'assalto giudiziario a Renzi : "Mariuolo o vittima? Ho un sospetto" : Matteo Renzi sotto assedio giudiziario. Le venti sedi della sua fondazione, funzionante da alcuni anni, sono oggetto di perquisizioni da parte della magistratura. Che cerca chissà quali irregolarità. Tutto può essere. Pare che la questione sia relativa a una serie di carte di credito consegnate a pa

Open - i finanziatori della fondazione che hanno beneficiato di scelte del governo Renzi : dal gruppo Gavio alla lobby del tabacco : Erano tra i finanziatori della fondazione Open. E hanno beneficiato di alcune scelte del governo di Matteo Renzi. Sono alcuni degli imprenditori che nelle ultime ore hanno subito una perquisizione della guardia di finanza. L’inchiesta è quella sulla cassaforte che ha accompagnato l’ex premier durante tutta la sua ascesa: prima alla segreteria del Pd, poi a Palazzo Chigi. La stessa fondazione che metteva i soldi per la Leopolda, ...

Inchiesta Open - Renzi chiede la "parlamentarizzazione" della questione : Come Bettino Craxi. In aula di fronte al paese intero. Tutti devono sapere che quello che si sta consumando è un attacco nei suoi confronti. Matteo Renzi vuole drammatizzare, recitare la parte della vittima del sistema, non solo attaccando i magistrati che seguono l’Inchiesta su Open, la sua ex fondazione. Non solo arrivando a scomodare i principi di Montesquieu, ma facendo un balzo in avanti, che viene messo in atto dal suo ...

Fondazione Open : Renzi - 'casa tutto trasparente - pago mutuo da 1mln con mia indennità' : Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Quanto alla vicenda di casa mia: non c’entra niente con la Fondazione. Ma non ho problemi ad essere trasparente su tutti i fatti miei. Io sono un libro aperto: male non fare, paura non avere". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Ho comprato casa a Firenze per 1.300.000

Open - Renzi : «Il prestito per comprarmi la casa non c’entra - quei soldi li ho restituiti dopo 4 mesi» : Per il fondatore di Italia Viva si è trattato del prestito di un amico, tracciato da bonifico bancario. «Il fatto che Open sia stata trasformata da qualcuno in un partito politico è un fatto enorme»

Open - Renzi : a rischio separazione poteri : 19.49 "Quello che è accaduto ieri mattina all'alba costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese". Così il senatore Renzi riguardo all'indagine sulla Fondazione Open. "Siamo o no in un Paese in cui vige la separazione dei poteri?. Non sto attaccando l'indipendenza della magistratura, ma difendo l'autonomia della politica", spiega Renzi. "Se qualcuno pensa d'intimorirmi, ha sbagliato persona. Farò più tv del previsto, più ...

Inchiesta Open - Renzi difende la fondazione : «Ora i giudici decidono cosa è un partito» : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli...

Open - Renzi : «Il prestito di 700 mila euro non c’entra - l’ho restituito dopo 4 mesi» : Per il fondatore di Italia Viva «il fatto che Open sia stata trasformata da qualcuno in un partito politico è un fatto enorme»