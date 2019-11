Oltre la soglia | trama mercoledì 4 dicembre | Marcia e Tommaso fanno perdere le loro tracce

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019)laritornerà nuovamente su Canale 5 con la quinta e penultima puntata, in onda in prima serata. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento ci svelano molteplici colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Tosca Navarro (Gabriella Pession). Nel dettaglio, quest'ultima dovrà far fronte all'improvvisa fuga di due pazienti scappati probabilmente a causa delamore nato proprio all'interno della clinica. Infine Piergiorgio Di Muro cercherà la neuropsichiatra mentre quest'ultima dovrà provare a risolvere anche il problema legato a Emma.la, Tosca in ansia per la fuga di Marica eProseguiranno anche nel corso dei prossimi episodi i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Le anticipazioni dila, relative alla puntata che verrà trasmessa2019 su Canale ...

