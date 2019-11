Oliviero Toscani | Matteo Salvini vale come Panda usata | ben venga la condanna

Diffamò Matteo Salvini - arriva la sentenza per Oliviero Toscani : sono dolori : “I soldi servono per dire quello che uno dice, in questo caso sono soldi ben spesi. Salvini vale come una Panda usata e se insultarlo mi costa 8mila euro ne vale la pena”. Così ironico il fotografo Oliviero Toscani all’Adnkronos commentando la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la condanna a 8mila euro di multa nei confronti del fotografo per avere diffamato Matteo Salvini.“Lui voleva 800mila ma ne becca solo 8mila – ...

Oliviero Toscani : “Io condannato per vilipendio alla religione e paragonato ad un imam fondamentalista” : “Mi offende ritrovarmi condannato per vilipendio della religione e dei papi, quando ho fatto solo critiche estetiche o di scelte politiche, non certo in materia religiosa. Mi sembra assurdo essere paragonato ad un imam fondamentalista io che sono un libertario”. A dirlo in un’intervista a Repubblica è il fotografo Oliviero Toscani commentando la condanna del Tribunale di Milano a pagare 4mila euro per le sue dichiarazioni sulla ...

Oliviero Toscani "come un imam" - condannato per blasfemia : la stangata per aver insultato la Chiesa : Deliri e insulti si pagano. Ne sa qualcosa Oliviero Toscani, il celebre fotografo nonché insultatore professionista di Matteo Salvini e soprattutto di chi vota Lega. Ma in questo caso, al centro dell'attenzione, alcune sue prese di posizioni inaccettabili contro la Chiesa. Già, perché a La Zanzara d

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio contro Oliviero Toscani : “Vai a fare le fotografie e non rompere le p***e” : Scintille in studio a “Dritto e Rovescio” su Rete 4. Nella puntata di giovedì sera è andato in scena un acceso botta e risposta tra il fotografo Oliviero Toscani e il conduttore Paolo Del Debbio. Si stava discutendo del tema dei migranti e dell’accoglienza e, vedendo il caloroso applauso del pubblico in studio a una considerazione fatta dal conduttore, il fotografo – che era in collegamento – si è lasciato andare ad un ...

Dritto e Rovescio - Del Debbio contro Oliviero Toscani : "Fai la lezioncina? Non rompermi le palle e vai a..." : Volano stracci a Dritto e Rovescio tra il conduttore, Paolo Del Debbio, ed Oliviero Toscani, ospite in collegamento su Rete 4. Tutto nasce quando viene data la parola a Toscani, che commenta l'atteggiamento del pubblico, favorevole a posizioni differenti dalle sue: "Lì c'è un battimani perché sicura