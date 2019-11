Nuove serie TV | Swamp Thing la serie horror tratta dal personaggio dei fumetti DC Comics

Nuove serie tv su Infinity a dicembre - arriva Whiskey Cavalier con Scott Foley di Scandal : Già esaurite The Sinner 2, The Good Place 3 e le altre proposte di novembre dello streaming Mediaset? Poco male: le serie tv su Infinity a dicembre 2019 offrono alcuni nuovi spunti interessanti. Si parte l'1 dicembre con i 22 episodi della quarta stagione di Chicago Med, medical drama creato da Dick Wolf e Matt Olmstead per NBC come spinoff di Chicago Fire. Come in tanti altri titoli del genere, la trama segue le vicende umane e ...

Svelata la data di The New Pope con Jude Law e John Malkovich : Nuove foto del sequel della serie di Sorrentino : The New Pope si prepara al debutto in prima assoluta. Sky Atlantic ha svelato la data d'uscita del sequel di The Young Pope, serie creata e diretta del Premio Oscar Paolo Sorrentino. La prima stagione, in onda nel 2016, è stata presentata durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il plauso della critica. Quest'anno, il regista de La Grande Bellezza è tornato al Lido con le star di The New Pope: Jude Law (ancora nei panni di ...

Nuove uscite su Netflix a dicembre 2019 - le serie tv più attese da The Witcher a V Wars e You 2 : Le Nuove uscite su Netflix di dicembre 2019 chiudono col botto un'annata ricca di serie tv di grande successo. La programmazione del mese prende il via l'1 dicembre con tre attesi ritorni. Il primo è quello di Agents of S.H.I.E.L.D.: la serie creata da Joss e Jed Whedon e Maurissa Tancharoen arriva dunque sulla piattaforma con i 13 episodi della sua sesta stagione. Qui la squadra dovrà affrontare un nuovo nemico con le sembianze del defunto ...

Recensione The Crown - stagione 3 : Nuove storie - nuovo cast ma sempre un’ottima serie tv : Recensione The Crown, stagione 3: nuove storie e nuovo cast ma la serie sembra sempre la stessa: un ottimo racconto del regno di Elisabetta II. Recensione The Crown. In un giorno inconsueto per Netflix, domenica 17 novembre arriva la terza stagione di The Crown, una stagione che non è attesa solo per le nuove storie che racconterà, ma anche per il nuovo cast che presterà il volto alla Regina Elisabetta e a tutto la famiglia reale. La produzione ...

Serie C - le Nuove regole non evitano la farsa : a Rieti stipendi non pagati - giocatori in sciopero e società con troppe ombre : stipendi pagati a metà, calciatori in sciopero, avventurieri del pallone che aleggiano intorno alla squadra. Benvenuti a Rieti, dove muore il calcio di provincia. Il club, quartultimo in Serie C, da tempo in difficoltà economica, è stato venduto a fine ottobre ma nessuno ha capito davvero a chi. Cristiano Leonardi, il manager che ha curato la trattativa (e da contratto figura come “supervisore”) ha precisato che i nuovi proprietari detengono le ...

Pioggia di rinnovi e Nuove serie tv per Amazon - da Goliath 4 a The Peripheral : Il 2020 di Prime Video si prospetta ricco di nuovi contenuti. L'ultima novità in casa Amazon Studios è il sì a Goliath 4: la serie avrà dunque un'ultima stagione per portare a compimento la storia dell'avvocato Billy McBride, interpretato da Billy Bob Thornton. Il legal drama ideato da David E. Kelley e Jonathan Shapiro è una delle produzioni originali più apprezzate di Prime Video – cui è possibile abbonarsi in pochi e semplici passi –, anche ...

Sarah Michelle Gellar di Buffy pronta a rilanciarsi : sarà protagonista di due Nuove serie tv : Sarah Michelle Gellar si prepara a tornare sul piccolo schermo con stile. La rete americana Fox ha in cantiere due nuove serie tv che vedono protagonista l'attrice di Buffy. Il primo progetto è Sometimes I Lie, annunciato all'inizio dell'anno, che ha finalmente ricevuto il via libera per la produzione di una stagione - si tratta infatti di una miniserie autoconclusiva. Basata sul romanzo d’esordio della scrittrice Alice Feeney, la serie è ...

HBO Max : prezzi - data di lancio negli Stati Uniti e le Nuove serie tv ordinate : HBO Max, prezzo, data di lancio negli Stati Uniti e i nuovi progetti ordinati dal servizio streaming WarnerMedia. Ieri nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) è stato presentato il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canali come HBO, TNT, TBS e molti altri, più lo studio televisivo e cinematografico Warner Bros. Le informazioni che seguono riguardano esclusivamente il mercato americano, ...

Repubblica : rigori triplicati in Serie A - la conseguenza delle Nuove regole sui falli di mano : La conseguenza della riforma sulle regole dei falli di mano in area, introdotta dal 1 luglio, è stata che adesso ogni tocco in area è diventato rigore, o quasi, scrive Matteo Pinci su Repubblica. In queste prime 9 giornate, gli arbitri hanno già assegnato 16 calci di rigore per un tocco di mani in area. I numeri sono triplicati rispetto alla passata stagione e, se è vero che questo vale per tutti i rigori, ne sono già stati fischiati 45 nel ...

Nuove serie tv su Prime Video a novembre - cosa guardare da Jack Ryan 2 a L’Uomo nell’Alto Castello 4 : Dopo un ottobre contraddistinto dal successo strepitoso di Modern Love, le serie tv in arrivo su Prime Video a novembre sperano di replicare grazie a volti vecchi e nuovi. Il primo novembre si parte col botto con la seconda stagione di Jack Ryan, adrenalinico mix di dramma, azione e spionaggio concepito da Carlton Cuse e Graham Roland sulla base dell'omonimo personaggio di Tom Clancy. La serie prende le mosse dalla scoperta di alcuni ...

La serie Netflix di The Witcher torna a mostrarsi in Nuove immagini : Mentre i fan sono in trepidante attesa per il debutto su Netflix della serie TV di The Witcher, ecco arrivare delle nuove splendide immagini da Il Corriere della Sera.Il famoso quotidiano italiano si è recato in esclusiva sul set della serie, e qui ha scattato alcune foto che potete vedere più in basso.E' possibile anche leggere un articolo de Il Corriere della Sera, in cui si parla della serie e dei personaggi legati all'universo creato da ...

5 Nuove serie (poco conosciute) da vedere questo autunno : L’estate, stagione dei recuperi televisivi in modalità binge-watching, è passata, e da settembre chi segue le serie è di nuovo sommerso da una vasta offerta; solo a ottobre gli show in partenza tra reti in chiaro, pay e streaming sono una sessantina, di cui quasi la metà al proprio esordio. Alcuni di queste fanno parte di produzioni consolidate come la prodigiosa Peaky Blinders (dal 4 ottobre su Netflix) e la mortifera The Walking Dead (dal ...

Nuove serie Rai in arrivo - si punta sulla letteratura con grandi classici e best-seller contemporanei : Dopo un debutto di stagione con gli ottimi ascolti per format come Imma Tataranni - Sostituto Procuratore e La Strada di Casa 2, oltre alle immancabili repliche di Montalbano e al ritorno di Rocco Schiavone con la terza stagione, le Nuove serie Rai in arrivo nel palinsesto 2019/2020 puntano ad alzare l’asticella della qualità con progetti che valorizzano il patrimonio culturale, letterario e storico non solo italiano. Tra i tanti titoli ...