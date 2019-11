Nuova forte scossa di terremoto in Albania | panico a Durazzo DATI e MAPPE

Terremoto in Albania - Nuova forte scossa di 5.6 sulla costa : «Sospese le operazioni di soccorso» : Terremoto, una nuova forte scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata pochi minuti fa sulla costa settentrionale dell'Albania. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala...

Sisma - Nuova forte scossa vicino Tirana : 16.34 Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.6 è stata registrata a una quarantina di chilometri da Tirana. L'epicentro è nell'Adriatico. In seguito a questa nuova scossa, il ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni di soccorso sono momentaneamente sospese.

Terremoto Albania - Nuova forte scossa a Durazzo : paura in Puglia - “continuerà così per mesi” [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, alle 15:45. La scossa, secondo le prime stime preliminari, è stata di magnitudo 5.6 con epicentro nella zona di Durazzo dove ieri s’è verificato il sisma distruttivo che ha innescato uno sciame con migliaia di scosse minori. La nuova scossa è stata distintamente avvertita in gran parte d’Italia e soprattutto in Puglia. Intanto in Albania continua ad ...

Europarlamento vota fiducia a Nuova Commissione von der Leyen : “Maggioranza forte - può guidare cambiamento” : Dall'analisi del voto con cui la plenaria del Parlamento europeo ha approvato (con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astensioni) oggi a Strasburgo, la sua fiducia alla nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen, emerge una compattezza sorprendente dei tre gruppi politici maggiori che sostengono il nuovo Esecutivo comunitario, rispetto a quanto era successo al voto di luglio per l'elezione (con soli 383 voti) della sola von der Leyen. ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Nuova forte perturbazione - il bollettino fino al 25 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: piogge diffuse anche a carattere temporalesco sulla Liguria, e neve sui rilievi a quote superiori ai 600-800 mt sul settore occidentale ed al di sopra dei 900-1000 mt su quello orientale, in graduale risalita nel corso della giornata; fenomeni intensi ed abbondanti sulla Liguria e Piemonte; dal ...

Corrado Barazzutti : “Non mi piace la Nuova Coppa Davis - l’Italia punta al massimo. Sinner il più forte under 18 al mondo” : L’Italia si presenta con grandi ambizioni alla Caja Magica di Madrid dove dal 18 al 25 novembre si disputerà la Coppa Davis. La nostra Nazionale può essere una delle grandi outsider per la vittoria finale, il capitano Corrado Barazzutti è molto convinto dei mezzi dei propri ragazzi come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: “Non mi piace il format della nuova Davis che ne esce solo svilita però siamo ...

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Terremoto nella Marsica - continua lo sciame sismico : notte di paura tra Lazio e Abruzzo - Nuova forte scossa : continua a tremare la terra nella Marsica, al confine tra Lazio e Abruzzo, dove nelle ultime ore si sta verificando un vero e proprio sciame sismico. Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 di ieri pomeriggio, nella notte alle 00:20 si è verificato un altro sisma di magnitudo 3.5 a 10.6km di profondità. Le scosse minori si susseguono a ripetizione, ad una media di 5 ogni ora. La popoLazione locale è impaurita, ben consapevole ...

Biagio D'Anelli - Nuova fidanzata/ Chi è? Foto : 'Anche l'uomo più forte ha bisogno...' : Chi è la nuova fidanzata di Biagio D'Anelli? L'opinionista di Barbara D'Urso ha pubblicato una Foto che lo vede assieme ad una bella mora

Terremoto Filippine - Nuova forte scossa di magnitudo 6.5 scuote l’isola di Mindanao : nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 sull'isola delle Filippine di Mindanao. Il Terremoto, che arriva dopo quello di due giorni fa che ha provocato anche delle vittime, è stato registrato dal servizio geologico statunitense Usgs alle 9.11 locali (le 2.11 in Italia). Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.Continua a leggere

Cutrone : “La Nuova Under 21 è forte. Seguo il Milan e mi dispiace - ma sono felice in Premier” : “Eravamo in Italia e avevamo una grande squadra, ma purtroppo l’Europeo non è andato bene. Sapevamo che sbagliando anche una sola partita si rischiava di uscire”. Così Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro dell’Under 21 in vista del match contro l’Irlanda. “Vestire questa maglia mi riempie sempre di orgoglio. Siamo una buona squadra, tutti ...