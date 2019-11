Neoplasie Ematologiche | Campania | aumentano le diagnosi dei tumori del sangue

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) A Napoli e inledi neoplasia ematologica sono sempre più numerose. Gli ultimi dati disponibili parlano (su base regionale) di 4.000 nuoveperdelogni anno. E’ una realtà drammatica quella campana, dove però sono a lavoro anche delle eccellenze. Dei 4.000 nuovi casi che ogni anni si registrano, il 50% sopravvive oltre cinque anni dalla, e grazie alle terapie innovative che sono state rese disponibili negli ultimi anni si calcola che l’aspettativa di vita si estenderà sensibilmente nel futuro prossimo, migliorandone anche la qualità. Non certo rassicuranti i dati nazionali, si pensi che negli ultimi 13 anni, infatti, ledi Linfoma Non Hodgkin sono aumentate del 45% e quelle delle leucemie del 26%. E’ in questo contesto che oggi ha preso vita il primo network nazionale che riunisce le Associazioni Pazienti condel ...

