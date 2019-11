NBA – LeBron James nel club dei 33 000 punti | come lui solo 4 leggende del basket

NBA – Nuovo record per LeBron James : tocca quota 12.000 tiri realizzati in carriera - è il 5° della storia : LeBron James tocca quota 12.000 tiri realizzati in carriera nella partita contro i San Antonio Spurs: il ‘Re’ è il quinto della storia dietro a delle vere e proprie leggende NBA Non è di certo una novità, ma LeBron James continua a riscrivere la storia del basket NBA. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers, nella sfida vinta contro i San Antonio Spurs, ha realizzato il suo tiro numero 12.000 in carriera! LeBron James si trova attualmente al ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul 5-12. vincono anche i ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul 5-12. vincono anche i ...

NBA – LeBron James poco tutelato dagli arbitri? Il Re svela : “ho graffi sulle braccia - ma i miei avversari non vengono puniti” : LeBron James alza la voce dopo la vittoria sui Grizzlies: il Re chiede più fischi da parte degli arbitri sugli interventi difensivi che subisce Al termine della partita vinta contro i Grizzlies, nella quale ha firmato 30 punti, LeBron James si è lamentato della direzione di gara da parte della squadra arbitrale. Il ‘Re’ ha fatto notare di avere dei graffi sulle braccia che non sono corrisposti a dei falli, nonostante giochi molto ...

Risultati NBA – Lakers implacabili con Davis e LeBron - Celtics ko a Denver : Spurs e Warriors sempre più giù : La coppia Davis-James non lasciano scampo a Oklahoma, Denver stende Boston grazie ad una prestazione cinica: Spurs e Golden State sempre più giù I Los Angeles Lakers non smettono di vincere, centrando il sesto successo consecutivo, il secondo a distanza di tre giorni contro Oklahoma City. I giallo-viola ringraziano un Anthony Davis in versione super, considerando i 33 punti che lo rendono il miglior realizzatore della propria ...

NBA – LeBron James scrive un’altra pagina di storia : è il primo a firmare una tripla doppia contro ogni franchigia NBA : LeBron James scrive un’altra pagina di storia dell’NBA: grazie ai 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist siglati contro i Thunder il ‘Re’ ha almeno una tripla doppia contro ogni franchigia della lega LeBron James continua a scrivere la storia del basket NBA. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers ha guidato la franchigia alla 12ª vittoria nelle prime 14 gare della stagione, mettendo insieme 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist ...

VIDEO NBA - la Top-5 della notte : giocate spettacolari di LeBron James e compagni : Solamente tre partite nella notte NBA, ma non sono mancate le giocate spettacolari. Grandi protagonisti i Los Angeles Lakers e soprattutto LeBron James. Qui di seguito la Top-5 delle migliori azioni. VIDEO Top-5 della notte NBA Loading… Loading… CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per ...

VIDEO NBA - la Top-5 della notte : giocate spettacolari di LeBron James e compagni : Solamente tre partite nella notte NBA, ma non sono mancate le giocate spettacolari. Grandi protagonisti i Los Angeles Lakers e soprattutto LeBron James. Qui di seguito la Top-5 delle migliori azioni. VIDEO Top-5 della notte NBA CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

VIDEO NBA - Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 112-107 : highlights e sintesi. Notte da record per LeBron James - non basta un ottimo Gallinari : Una Notte da record per LeBron James, che ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei californiani, guidati dalla straordinaria prestazione di James, autore di una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le squadre ...

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una ...

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le ...

Le partite liceali dei figli di LeBron James e Dwyane Wade verranno trasmesse in tv : e le franchigie NBA si lamentano : Ben 15 partite di Bronny e Zaire, figli di LeBron James e Dwyane Wade, verranno trasmesse in tv da ESPN: la squadra liceale dei due ragazzi avrà più visibilità di alcune franchigie NBA Bronny James e Zaire Wade hanno tutti gli occhi del mondo NBA addosso. Con i due cognomi che portano non potrebbe essere altrimenti. I figli di LeBron James e Dwyane Wade giocano per la High School Sierra Canyon, squadra liceale divenuta ‘improvvisamente’ ...

NBA – LeBron James - stretta di mano a Kobe Bryant e messaggio social : “voglio renderti orgoglioso” [FOTO] : LeBron James saluta Kobe Bryant allo Staples Center in una foto che diventa virale sul web. Poi il messaggio social: il ‘Re’ è pronto a continuare la legacy del ‘Black Mamba’ LeBron James ha illuminato lo Staples Center di Los Angeles ancora una volta. Il ‘Re’ ha messo a segno 33 punti, 7 rimbalzi e 12 assist nel successo dei Lakers contro gli Atlanta Hawks, regalando ai giallo-viola l’11ª vittoria ...