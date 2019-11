Napoli New York | anche nella grande Mela il Napoli accende passioni

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019)NewNew– Tifoso d’eccezione ieri sera a seguire ilin TV contro il Liverpool per l’incontro scontro di Champion’s, il sindaco di NewBill De Blasio al ristorante Ribalta, nei pressi di Washington Square Park esattamente al 48 east della 12th Street, i cui proprietari Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, sono dei semi ultrà in trasferta a Manhattan. Con lui c’era il figlio Dante seduto in un angolo, hanno tifato e esultato al gol di Mertens. Il Sindaco di Newsi èespresso sulle multe ai giocatori mostrandoconoscenza non solo di calcio, madi come certe situazioni debbano essere trattate, ha detto: «Se hanno violato le regole, il presidente ha fatto bene, ma ora devono ripartire tutti insieme». Al gol di Mertens Bill De Blasio è schizzato all’ inpiedi seguito dal figlio e poi ha ...

3nat34 : RT @LilianaArmato: Prossimi appuntamenti con le #Sardine 23/11 Reggio Emilia 23/11 Perugia 24/11 Marsala 24/11 Rimini 24/11 New York 25/11… - pantanac : RT @LilianaArmato: Prossimi appuntamenti con le #Sardine 23/11 Reggio Emilia 23/11 Perugia 24/11 Marsala 24/11 Rimini 24/11 New York 25/11… - Jose_Orlando_94 : RT @100x100Napoli: Il sindaco di #NewYork tifa #Napoli! -