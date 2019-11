Napoli e la sua crisi – Il Presidente dell’AIC | Damiano Tommasi | parla della situazione

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Giuffredi : ”De Laurentiis non lascerà mai il Napoli - è la sua azienda. Hysaj via a parametro 0?” : Giuffredi: Hysaj potrebbe andare via a parametro 0, piace alla Roma. De Laurentiis persona ragionevole, troppe voci spaventano i calciatori Giuffredi sullo scambio Hysaj- Florenzi: non mi risulta, Hysaj piace alla Roma, ma non so niente dello scambio. La Roma ha bisogna del terzino Giuffredi DE Laurentiis Napoli Hysaj — A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, per ...

CorMez : Milik vuole 3 - 5 milioni per ingaggio. Il Napoli si avvicina alla sua richiesta : Il rinnovo di Milik con il Napoli si avvicina. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i suoi agenti sono al lavoro con la dirigenza del club di De Laurentiis e avrebbero quasi trovato una quadra. Scrive il quotidiano: “Gli agenti di Milik hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro per l’ingaggio, negli ultimi colloqui con il suo entourage il Napoli si è avvicinato molto alle sue richieste”. Ci sono dunque buone ...

Napoli-Atalanta - Ancelotti : “L’arbitro e il VAR hanno preso una topica”. E spiega la sua espulsione : “Mi sembra evidente il rigore, c’è il disinteresse del difensore per la palla. L’arbitro e il Var hanno preso una topica e chiuso il discorso. Ormai siamo arbitrati dal VAR“. Così un deluso Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport gli episodi nel finale della partita contro l’Atalanta. “L’espulsione? Ho detto a Giacomelli se non avesse il dubbio che fosse rigore e ...

Spal-Napoli 1-1 - pagelle / Almeno Sant’Arcadio conferma la sua resurrezione psicologica : OSPINA. Domanda: chi può miracoleggiare più del formidabile Meret? Risposta: il Gatto Ospinik. Ci sono parate, Ilaria cara, che entrano nella nostra memoria di tifosi: quelle sui quasi gol degli avversari, modello il magnifico Gordon Banks su Pelè a Mexico 70. Certo era pur sempre Spal-Napoli e questa non è la parata del secolo ma ricorderemo a lungo come Ospinik alza una mano santa sulla cabeza di Vicari al 51’. Non la accarezza, né la ...

Dellas su Manolas : ”Fatto un passo importante per la sua carriera andando al Napoli” : Dellas, ex difensore greco della Roma e del Perugia è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli, Manolas, Koulibly ed altro. Queste la parole di Dellas: “Manolas ha fatto un passo importante per la sua carriera andando al Napoli. Con Koulibaly può formare una coppia eccezionale, posso solo augurargli di stare sempre bene fisicamente perché è fortissimo. Sicuramente il ...

Napoli - il messaggio di Maradona a Mertens : “mi mandi la sua maglietta e resti in azzurro - non c’è posto migliore” : Il Pibe de Oro ha mandato un messaggio al giocatore belga, consigliandogli di non lasciare Napoli perché non troverebbe un posto migliore in cui giocare La doppietta segnata in Champions League al Salisburgo ha permesso a Dries Mertens di salire al secondo posto della classifica all-time dei marcatori del Napoli, superando niente meno che Diego Armando Maradona. Cafaro/LaPresse Un traguardo storico, che il belga ha accolto con grande ...

Uomo suicida a Napoli : era un vigile urbano - si è sparato con la sua pistola. Aveva 52 anni : All?alba di oggi i carabinieri della Stazione Chiaia sono intervenuti in via Cesario Console per il suicidio di un Uomo. Sul posto si è appurato che si tratta di A....

Ancelotti prova a vincere la sua prima trasferta Champions con il Napoli : Con Ancelotti in panchina il Napoli non h amai vinto una trasferta Champions, scrive la Gazzetta dello Sport, l’ultima risale al dicembre del 2016 a Lisbona, quando l’allenatore era Maurizio Sarri. Oggi la squadra ci riprova, motivata dal discorso che Ancelotti ha fatto ai ragazzi a centrocampo prima di cominciare l’ultimo allenamento alla Red Bull Arena. Cinque minuti, il tempo necessario per spiegare il suo pensiero sulla ...

Gustaw Herling - lo scrittore polacco che considerava Napoli la sua seconda patria : A Napoli, dal 24 al 26 ottobre, si terrà un festival dedicato allo scrittore Gustaw Herling-Grudzinski. Organizzato dall’Istituto di cultura polacco in Italia con diverse istituzioni partenopee, celebra un uomo che, costretto a lasciare la Polonia da giovane a causa dell’invasione nazista, ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Napoli. Il Corriere della Sera ne traccia la storia. Il rapporto strettissimo con Napoli Con ...

Luché racconta la sua pizza a Piero Armenti : 'Farla a New York è più bello che a Napoli' : Non tutti sanno che Luché, oltre ed essere ormai da anni un rapper di primo piano nel sempre più variegato panorama della scena italiana, è anche un affermato imprenditore, sia in ambito streetwear, dove sta ottenendo ottimi risultati con il suo brand 'Black Friday', ma anche e soprattutto a livello culinario, è infatti titolare e socio di alcuni locali a Londra e New York. L'incontro tra Luché e Piero Armenti, davanti a una diavola e una pizza ...

Koulibaly : “Napoli città dell’amore - la sua bellezza non si può spiegare in un’ora! Razzisti? Solo idioti - non hanno il coraggio di fare ‘buu’ davanti a me.Quando offendono questa città e Insigne mi fa male…” : L’intervista di Koulibaly a L’Equipe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasicato un’intervista ai microfoni di L’Equipe, parlando di vari argomenti come il razzismo, Napoli e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni: Prima di arrivare a Napoli avevo sentito molti luoghi comuni sull’Italia, ad alcuni non piace la Serie A per la xenofobia, i neri… E in questo senso Napoli è proprio il contrario ...

Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0 : Lautaro Martinez illude poi doppio Suarez : Highlights BARCELLONA INTER- Finisce 2-1 in favore del Barcellona il secondo match di Champions League dell’Inter. Apre Lautaro Martinez, poi la doppietta di Suarez gela i nerazzurri. Inter padrona della gara per gran parte del primo tempo, po il Barcellona è cresciuto alla distanza. Pareggio a reti bianche tra Genk e Napoli. Partenopei coraggiosi, ma […] L'articolo Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0: Lautaro Martinez ...