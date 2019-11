Municipio VIII boccia bilancio Campidoglio | Ciaccheri | manovra bugiarda

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – “Abbiamoto ildella sindaca Virginia Raggi e del M5S. Unache non destina le risorse necessarie ai Municipi per poter garantire servizi essenziali alla cittadinanza. Abbiamo richiesto di destinare fondi ai servizi sociali, alle scuole, alla manutenzione del territorio. La risposta dele’ stato il nulla assoluto. La citta’ ha un bisogno urgente di ripartire, di servizi che funzionino e non di limitarsi al compitino di unfotocopia di quelli precedenti. Investire sui servizi vuol dire investire sul futuro di Roma che a quanto pare interessa poco o nulla alla Sindaca e alla sua maggioranza. Nonostante la loro indifferenza noi proseguiamo senza sosta verso tutta un’altra citta’”. Lo scrive su facebook il presidente deldi Roma, Amedeo. L'articolo...

