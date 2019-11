MTV Best Of 2019 | vota sulle nostre Instagram Stories le canzoni più belle dell’anno

MTV Ema 2019 : la premiazione in diretta da Siviglia. Mahmood è il Best Italian Act : Becky G Alle 21 di stasera si accenderanno i riflettori sugli MTV Ema 2019. In diretta dal Fibes, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, lo show verrà condotto dalla cantante Becky G e verrà trasmesso dal canale 130 di Sky. Un prezioso spettacolo per gli amanti del genere, che godrà anche dei collegamenti sul red carpet riservato alle star, al via alle 20. MTV Ema 2019: gli artisti sul palco Gli artisti attesi agli MTV Europe Music Awards 2019 ...

I vincitori degli MTV EMA 2019 : a Mahmood il Best Italian Act; Ariana Grande a mani vuote : Sono stati premiati i vincitori degli MTV EMA 2019. In diretta da Siviglia, domenica 3 novembre, sono stati premiati gli artisti internazionali artefici delle migliori canzoni, dei migliori video o riconosciuti come i migliori talenti dell'anno. Anche l'Italia ha un premiato: Mahmood. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo si è aggiudicato il premio Best Italian Act, superando i voti totalizzati da Coez, Elodie Di Patrizi, ...

Mahmood - Elodie - Elettra Lamborghini tra i nominati del Best Italian Act agli MTV EMA 2019 : Sono state annunciate le nomination degli MTV Era 2019 che si terranno a Siviglia domenica 3 novembre. Tra gli Italiani spiccano Mahmood, Elodie, Elettra Lamborghini, Coez e Salmo. In testa Ariana Grande con sette nomination tra cui Best Artist e Best Video con la hit Thank You, Next, e per Best Song insieme a Shawn Mendes. Lil Nas X e Billie Eilish hanno totalizzato sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin cinque ...