Fonte : repubblica

(Di giovedì 28 novembre 2019) La morte della studentessa genovese Martina Rossi in Spagna. La Corte di Appello di Firenze ha cancellato uno dei capi di imputazione

repubblica : Morì precipitando per fuggire a una violenza sessuale: accusa prescritta. Il padre 'Decisione pesantissima' - PPicerni : Morì precipitando per fuggire a una violenza sessuale: accusa prescritta. Il padre 'Decisione pesan… - granpinoo : RT @repubblica: Morì precipitando per fuggire a una violenza sessuale: accusa prescritta. Il padre 'Decisione pesantissima' -