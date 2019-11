Militem Ferox - Una settimana con la Rubicon Day 4

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019) La protagonista del Diario di Bordo di questaè la, una fuoristrada basata sulla nuova Jeep Wrangler. Il modello allestito dallatelier monzese è caratterizzato da dettagli dalta gamma, che spaziano dalle finiture di carbonio per i passaruota ai rivestimenti di pelle per gli interni, e da componenti meccanici pensati per loff-road più estremo. Proposta con un prezzo di partenza di 98.850 euro, laè lunga 4.780 mm, larga 2.040 e alta ben 1.950 mm. A spingerla, c'è una versione aggiornata del V6 Pentastar aspirato di 3.6 litri disponibile anche sulla Wrangler (ma non in Italia): la potenza massima è di 285 CV a 6.400 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 363 Nm a 4.800 giri/min. Il consumo dichiarato è di 11,5 l/100 km nel ciclo misto con 275 g/km di emissioni di CO2. Lesemplare protagonista del Diario è basato sulla versionedella Jeep ...

