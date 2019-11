Milano ForestaMi | Palazzo Marino punta a 3 milioni di alberi entro il 2030

Milano : nasce fondo ForestaMi - cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030 (2) : (Adnkronos) - Già nel 2018, nell’ambito di ForestaMi , sono stati piantati 85mila alberi dai Comuni di Città Metropolitana che diventeranno 200mila nella primavera del 2020 grazie al lavoro svolto con i parchi, le associazioni, gli enti territoriali e l’aiuto dei cittadini. Le risorse raccolte sarann

Milano : nasce fondo ForestaMi - cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030 : Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Milano è destinata a diventare molto più verde da qui al 2030 e adesso ha anche un fondo, ForestaMi, per gestire le risorse che permetteranno di piantumare tre milioni di alberi. I soldi arriveranno in parte dal Comune, ma soprattutto dai privati e dal Governo. "L'ammin