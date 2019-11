Milano Carta canta domenica 8 dicembre allo Spazio Teatro 89

Milano - non ha rubato sei magliette al grande magazzino : prosciolto Carta : Assolto per non aver commesso il fatto. Finisce un incubo lungo cinque mesi per Marco Carta, il cantante sardo 34 enne ex vincitore di Amici nel 2008, e del Festival di Sanremo nel 2009. Il giudice del Tribunale di Milano, Stefano Caramellino, lo ha completamente scagionato dall'accusa di furto aggravato di sei magliette del valore complessivo di 1.200 euro. Erano state trovate nella borsa di un'amica 53 enne, Fabiana Muscas, con cui era stato ...