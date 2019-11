Milano-Bicocca | al San Gerardo un tomografo per coniugare ricerca e attività clinica

Milano-Bicocca : record di efficienza per le finestre fotovoltaiche Glass to Power : Hanno superato ogni primato precedente, raggiungendo un’efficienza ottica record del 6,8 per cento. Si tratta dei concentratori solari luminescenti integrati sulle finestre fotovoltaiche brevettate dall’Università di Milano-Bicocca e recentemente cedute alla startup innovativa Glass to Power. Lo studio alla base della scoperta, “Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals Enables record Efficient Large-Area Luminescent Solar ...

Milano-Bicocca - aule digitali e lauree blockchain agli Oscar dell’Istruzione : Le aule digitali e le lauree in formato blockchain dell’Università di Milano-Bicocca in lizza per gli Oscar internazionali dell’Istruzione. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei “QS – Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni. “Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning ...

Milano - in 2.500 al Bicocca Stadium per la CorriBicocca : Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Le avverse condizioni meteo non hanno fermato i 2.500 runner partiti questa mattina davanti al Bicocca Stadium per la CorriBicocca, la corsa inclusiva e senza barriere dell’Università di Milano-Bicocca. Studenti, docenti e personale universitario hanno corso per le vie de

Milano-Bicocca - dall’Erc oltre 3 milioni per scoprire la relazione tra pensiero e linguaggio : Il linguaggio dei bambini, uno specchio dei nostri pensieri. È l’idea su cui si fonda il progetto di un team di ricercatori italo-tedesco che si è aggiudicato uno dei 37 Synergy Grant recentemente assegnati dal Consiglio europeo della ricerca (ERC). Il gruppo formato da Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität di Berlino e Leibniz-Centre General Linguistics, Berlino), Maria Teresa Guasti (Università di Milano-Bicocca) e Uli Sauerland ...

Milano-Bicocca - tornano i B.inclusion days : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Da lunedì 7 a venerdì 11 Ottobre, l’Università Milano Bicocca organizza “B.inclusion days 2019”, la seconda edizione della settimana di incontri, occasioni formative ed eventi artistici e sportivi dedicati alla dimensione inclusiva e promossi, in diverse sedi dell’ateneo