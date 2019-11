Milan | il piano per arrivare a Demiral | pronti a sacrificare Rodriguez

Milano. Scatta il piano freddo per le persone in difficoltà : Il Comune di Milano ha attivato le misure del cosiddetto piano freddo che, fino a fine marzo, prevede il potenziamento

Mercato Milan - Boban e Maldini studiano il ‘piano B’ se Ibra dirà di no : tre le alternative allo svedese : La Gazzetta dello Sport in edicola stamane (venerdì 22 novembre) fa il punto della situazione sul Mercato del Milan in vista della sessione di trattative di gennaio. La Rosea conferma che la dirigenza rossonera si sta muovendo per portare Ibrahimovic in rossonero, ma al contempo ha parlato di alternative nel caso in cui l’attaccante svedese deciderà di intraprendere un’altra strada. Milan, se Ibra dirà di no già pronte le ...

Crolla il pavimento durante l'Escape Room : una donna a Milano precipita al piano di sotto : Una donna di 30 è ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, dopo essere caduta dal secondo piano di una escape Room, stanza in cui si svolgono gioghi di ruolo, in via Brunetti a Milano, a causa del crollo della soletta. Secondo quanto ricostruito da 118 e vigili del fuoco, la donna ieri sera stava compiendo il percorso all’interno della ‘Casa Maledetta’, così si chiama il locale, quando ...

Si farà il nuovo Stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

Pallavolo – Superlega : Milano si prepara alla sfida con Ravenna - out Alletti e Piano : Prova del nove per Milano contro Ravenna: un successo porterebbe l’Allianz Powervolley a 9 punti in classifica: out Alletti e Piano, in campo ancora Gironi. È di nuovo tempo di Superlega per l’Allianz Powervolley: domani, in diretta Raisport (canale 58 del DTT) alle ore 20.30, la formazione di coach Piazza scende in campo in trasferta contro Ravenna. Il posticipo tra milanesi e Ravennati chiuderà così la terza giornata del campionato con ...

Milan e Inter - per il nuovo stadio risale il piano B a Sesto : «Oggi è una giornata molto importante perché il Consiglio comunale potrebbe dare un orientamento importante al sindaco e alla giunta, e così mi auguro che sia». Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha risposto a una domanda sul nuovo stadio, in vista del voto di Palazzo Marino sul progetto avanzato dai rossoneri con l’Inter. […] L'articolo Milan e Inter, per il nuovo stadio risale il piano B a Sesto è stato realizzato da ...

Pallavolo – Superlega : vittoria speciale per la Powervolley Milano contro Perugia - la dedica è per Matteo Piano : Perugia si sgonfia sui colpi dell’Allianz Powervolley Milano: è 3-0! La squadra di Piazza si impone in tre set: prova di gruppo e vittoria dedicata a Piano L’Allianz Powervolley Milano sbanca il PalaBarton di Perugia: è questo il verdetto chiaro e secco dell’anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Un 3-0 che non lascia discussioni e lancia la squadra di coach Piazza nuovamente in alto in classifica a punteggio pieno. ...

Milano - morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo. Il sindaco Sala : «Giorno doloroso per la città» : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

Intervista a Wrongonyou per Milano Parla Piano - il debutto in italiano : “Era una sfida con me stesso” : Wrongonyou rilascia il nuovo album, Milano Parla Piano. Al secolo Marco Zitelli, uno dei brani più identificativi di Wrongonyou è Killer, con oltre due milioni di stream su Spotify, inserito nella colonna sonora della serie Netflix Baby e nella colonna sonora di La Voce Di Fantozzi, docu-film che racconta la vita di Paolo Villaggio. Dopo il primo disco, Rebirth, Wrongonyou rilascia venerdì 18 ottobre il nuovo album dal titolo Milano ...

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (3) : (AdnKronos) - Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia, creando una città

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (2) : (AdnKronos) - San Siro, Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino sono le 6 aree della città che si svilupperanno a partire dall’insediamento di “Grandi Funzioni Urbane” come ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Alla Goccia-Bovisa, dove è già in c