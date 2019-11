Meteo Italia | la situazione | caldo anomalo in tutto il Paese | forte vento di ponente e

Previsioni Meteo Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Previsioni Meteo 28 novembre - nuova perturbazione in arrivo sull’Italia : pioggia da Nord a Sud : Che tempo farà domani, giovedì 28 novembre? Secondo le Previsioni meteo, ci sarà un leggero miglioramento al Nord, anche se continueranno piogge soprattutto su veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, dove il Po continua a fare paura. Temporali più forti al Centro Sud. Breve tregua dal maltempo da venerdì 29 novembre.Continua a leggere

Allerta Meteo rossa su Veneto - Emilia Romagna e Lombardia : nuova ondata di temporali sull’Italia : La Protezione civile ha diramato Allerta in ben 8 regioni italiani, tra cui tre di livello rosso, il più alto: si tratta di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove a fare paura è soprattutto il livello del Po. Occhi puntati anche su Toscana, Campania, Basilicata e Calabria per rischio idrologico e idraulico.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Previsioni Meteo Dicembre : l’ondata fredda di inizio mese non arriverà in Italia - ma l’appuntamento è solo rimandato. Attenzione all’Immacolata : Previsioni Meteo Dicembre – Stiamo cercando di cogliere, negli ultimi bollettini Meteorologici, quale possa essere la tendenza barica prevalente per il mese di Dicembre sulla base di indicazioni teleconnettive, la cui lettura, in particolare in queste fasi di cambio stagionale, diviene piuttosto ardua. Naturalmente le prime evoluzioni, in termini di tendenza, conseguenti al vaglio dei primi dati, possono manifestarsi più effimere proprio ...

Previsioni Meteo 27 novembre : nuovo ciclone investe l’Italia - tornano piogge e neve : Le Previsioni meteo per domani mercoledì 27 novembre indicano l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico sull'Italia con il ritorno di piogge, temporali neve. Dopo la brevissima tregua, infatti, il maltempo investirà soprattutto le regioni cento settentrionali del Paese con tutti i rischi idrogeologici connessi. La neve invece cadrà in abbondanza sulle zone alpine oltre i 1500 metri.Continua a leggere

Meteo : ritorna il bel tempo sull'Italia - oggi splende il Sole ma... : Dopo tanto maltempo e tanti danni da nord a sud l'alta pressione sta finalmente concedendo una tregua, seppur questa durerà decisamente poco. L'anticiclone delle Azzorre si sta espandendo...

Previsioni Meteo Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Laura Boldrini nel giorno dell'alluvione in Italia invoca previsioni Meteo ad hoc per i migranti : Nel giorno in cui mezza Italia finisce sott' acqua, crolla un viadotto autostradale in Liguria e la piena dei fiumi inonda le strade da Nord a Sud, l' ex presidente della Camera Laura Boldrini chiede di «intensificare il monitoraggio del mare» per evitare le morti dei migranti durante i viaggi della

Previsioni Meteo Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Previsioni Meteo Dicembre : verso una clamorosa ondata di gelo e neve sull’Italia a inizio mese : Previsioni Meteo Dicembre – Da tutte le indagini sul medio-lungo periodo, emerge, e lo abbiamo riportato anche negli ultimi editoriali relativi al mese di Dicembre, un cambiamento di circolazione abbastanza sostanziale con l’avvento del nuovo mese, il primo invernale. L’elemento che più spicca in tutte le simulazioni è un crescendo vistoso di un’anomalia barica positiva sull’Europa centro occidentale ed Est Oceano. Quindi, alta pressione ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Previsioni Meteo Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Meteo - allerta sull’Italia : venti di burrasca - onde fino a sei metri : Maltempo infinito sull’Italia. Nel fine settimana si avvicinerà all’Italia un nuovo ciclone che dispenserà piogge molto forti su molte regioni. Per questo, il team del sito ilMeteo.it avverte che dal prossimo 23 novembre l’avvicinarsi del vortice attiverà ancora una volta venti meridionali forieri di piogge al nord (esclusa l’Emilia Romagna) e sulle regioni tirreniche. Le previsioni non promettono nulla di buono. Sabato il ciclone si troverà ...