Mes | Roberto Gualtieri minimizza? Spunta il documento che lo incastra | perché l' Italia

Roberto Burioni : "L'Italia è Mes sa male - oscilla sempre tra scienza e superstizione" : Anche dai populisti ha appreso una lezione: “Quando parlo alle persone sui social network, metto da parte il linguaggio freddo delle pubblicazioni accademiche e mi sforzo di coinvolgerle. I demagoghi sono dei maestri in questo. Certo, per loro è più semplice, poiché non hanno l’obbligo della verità. Però, se gli scienziati non imparano a fare presa sulle persone, nessuno ascolterà più ...

Renato Zero - chiesti un anno e quattro Mesi per il figlio adottivo Roberto Anselmi Fiacchini per maltrattamenti : Un anno e quattro mesi. A sedici mesi ammonta la condanna chiesta dalla Procura di Roma per Roberto Anselmi Fiacchini, il figlio adottivo di 46 anni di Renato Zero. Le accuse per l'ex guardia del corpo dell'artista romano, poi divenuto legalmente suo erede, sono di maltrattamenti in famiglia e di lesioni. Secondo quanto emerge dalle indagini, l'uomo avrebbe perpetuato un comportamento molesto ai danni della compagna Emanuela Vernaglia durante ...