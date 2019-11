Mercato Juventus | a sorpresa c’è il Milan nel futuro del centrocampista

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Pjanic-Neymar in estate : Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano infatti delle indiscrezioni molto interessanti per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Neymar, campione brasiliano che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Quello del sudamericano resta uno dei nomi più caldi in ottica di Calciomercato. Neymar è stato escluso dai titolari nella sfida di Champions League tra il Real Madrid ed il Paris Saint Germain e potrebbe lasciare il ...

CalcioMercato Juventus – Pronta l’offerta per Neymar! : PSG, è sempre più vicino l’addio di Neymar. I bianconeri metterebbero tre giocatori sul piatto per arrivare all’ attaccante Il brasiliano classe 1992 è sempre più vicino alla cessione e, per questo motivo, i parigini vorrebbero incassare il più possibile dal suo addio con l’obiettivo di reinvestire il tutto nel rinnovo -con aumento- di Mbappé, sul quale ormai si è deciso di puntare il tutto per tutto per il presente e anche e ...

CalcioMercato Juventus - pazza idea per gennaio! 65 milioni il ricavato dalle cessioni : Calciomercato Juventus- Tutto pronto per la fase calda del mercato di gennaio. Poche settimane all’inizio della sessione invernale, con bianconeri focalizzati sul mercato in entrata soprattutto per quel che riguarda un nuovo interno di centrocampo. Quasi definitivamente abbandonata la pista Rakitic: il centrocampista croato potrebbe restare al Barcellona, soprattutto dopo le ultime settimane piuttosto convincenti. Dall’Inghilterra ...

CalcioMercato Juventus - sirene spagnole per Dybala : Real e Barça sull'argentino : Secondo quanto riportato da Calciomercato.com che cita Il corriere dello sport, il Real Madrid e il Barcelona ??sarebbero interessati ad acquistare l'attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il nazionale argentino, per il quale si era profilato un trasferimento estivo lontano dalla Juventus, aveva invece optato per rimanere nonostante il serio interesse di squadre inglesi della Premier League come il Manchester United e il Tottenham ...

Mercato Juventus - arriva la svolta : Emre Can dice addio - ma resta in Serie A! : Mercato Juventus- Bianconeri pronti a cogliere al volo alcune potenziali occasioni che potrebbero verificarsi in vista della prossima e imminente sessione di calcioMercato. Affari in entrata, ma occhio anche alle possibili cessioni. Quasi certo l’addio di Mandzukic. L’attaccante croato starebbe aspettando un cenno da parte del Manchester United, suo grande desiderio. Situazione momentaneamente in stand by e appuntamento alla prossime ...

CalcioMercato Juventus - mega offerta del Dortmund per due bianconeri : Calciomercato Juventus – Nella lista dei giocatori da cedere figurano due assoluti campioni. Oltre i vari Pjaca e Perin infatti, spiccano Mario Mandzukic ed Emre Can. Il tedesco deluso dopo l’esclusione dalla Champions potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio. Mentre il croato ormai fuori rosa quasi sicuramente partirà nella prossima sessione di mercato. Su di loro diversi club si sono già mossi in passato ma adesso potrebbe ...

Mercato Juventus - che sorpresa. Giocatore senza clausola - affare possibile : Mercato Juventus HAALAND – Il gioiellino del Salisburgo Erling Haaland sembrerebbe essere finito nel mirino di molti top club europei. L’attaccante, uno tra i più talentuosi del calcio europeo, ha attirato molte squadre, pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il classe 2000 è seguito in Italia dalla Juventus e dal Napoli, con il direttore sportivo del Salisburgo che svela un dettaglio riguardante il contratto ...

CalcioMercato Roma - interessa Rugani della Juventus (RUMORS) : La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la ...

Mercato Juventus - Rakitic a gennaio? Paratici esce allo scoperto : Mercato Juventus – Paratici esce allo scoperto. Il dirigente bianconero dopo diverse voci che davano per fatto un grande colpo a centrocampo, stoppa tutto e conferma che la Juventus non sta trattando il calciatore in questione. Nonostante le voci provenienti dalla Spagna, il futuro di Ivan Rakitic non sarà alla Juventus. A chiudere le porte al centrocampista del Barcellona è Fabio Paratici, intervistato da ‘ESPN’. Mercato ...

CalcioMercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Mercato Juventus - clamoroso : i bianconeri piombano sul difensore della Roma - i dettagli! : Mercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Radio Radio”, la Juventus sarebbe pronta ad intromettersi tra la Roma e il Manchester United per il potenziale riscatto di Smalling da parte del club giallorosso. Il centrale difensivo piace particolarmente ai bianconeri, con Paratici pronto ad avviare i dialoghi con lo United. Roma nettamente e decisamente in vantaggio in vista del riscatto del forte centrale difensivo, ma attenzione ...

CalcioMercato Juventus - Meunier possibilità per giugno se sfuma il rinnovo con il PSG : La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste non solo sul campo da gioco ma anche nelle possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel 2020. Il Calciomercato invernale potrebbe regalare interessanti novità soprattutto in tema trasferimenti, con tanti giocatori che potrebbe lasciare Torino: Mandzukic, Perin e Pjaca sono i maggiori indiziati ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro anche sugli acquisti, con particolare ...

CalcioMercato Juventus - clamorosa indiscrezione via Sarri - arriva Pep Guardiola : Si avvicina gennaio e iniziano a circolare voci sul futuro mercato di riparazione che vedrà scendere in campo tutte le maggiori protagoniste del nostro campionato. Nelle ultime ore sta sempre più circolando la voce clamorosa che vedrebbe sulla panchina della Juve l’arrivo di Pep Guardiola al posto di Sarri. Secondo quanto riferito da Massimo Brambati, ex calciatore e ora opinionista a la7, la Juve sarebbe pensando a una clamorosa ...

CalcioMercato Juventus : Tottenham su Dybala - Paratici vorrebbe Eriksen (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che è letteralmente rinato negli ultimi mesi. Le sue ottime prestazioni hanno attirato numerosi club, tanto che alcuni osservatori erano presenti sulle tribune dello Juventus Stadium per la sfida di Champions League tra i bianconeri e l'Atletico Madrid. Su Dybala, in particolare, è ...