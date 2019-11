Meloni | Borgonzoni e Salvini denunciati alla Corte Europea per le frasi su Bibbiano

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) "Parlateci di" mesi fa era diventato quasi uno slogan politico: più volte il centrodestra aveva chiesto al Partito Democratico di raccontare in maniera più dettagliata le vicende legate al piccolo centro del reggiano, dove, nel dibattito, si chiedevano spiegazioni ai dem su una presunta responsabilità di un'amministrazione di centrosinistra su ipotizzati casi di affidi illegittimi di minori tolti in maniera poco chiara alle famiglie. Una vicenda su cui, eventualmente, occorrerà aspettare tutti i gradi di giudizio per conoscere la verità quantomeno processuale. Ed è proprio facendo leva su questo aspetto che uno degli assistenti sociali coinvolti ha deciso di denunciaredei Diritti dell'Uomo tutti i politici che hanno parlato dei fatti dando per scontato che i fatti fossero quelli descritti e i protagonisti già colpevoli. Denuncia presentata a Strasburgo A ...

