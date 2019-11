Meloni bestia | sgorbia | feccia Ecco l’odio choc delle sardine

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Insulti alla leader di FdI nel gruppo L'Arcipelago. Le scuse dell'amministratore, esponente di Italia in Comune Doveva essere un "popolo di persone normali" che non odiano, che amano "la bellezza, la non violenza verbale e fisica". Eppure anche nel banco dipiù chic che ci sia, le mele marce non mancano. Anzi. Mentre nel manifesto si attaccano i populisti che rovesciano bugie e odio" sugli italiani, i seguaci di Santori&co riempiono di insulti chi non la pensa come loro. Per la precisione, Giorgia. Finita in un vortice di offese non proprio da pesciolini educati. Succede che un paio di giorni fa nel gruppo Facebook l'Arcipelagoun utente pubblica un commento sulla proposta della leader di Fratelli d’Italia di destinare il 5x1000 al fondo per i rimpatri degli immigrati irregolari. L’emendamento alla manovra ...

Isher_Eymerich : @Nonno_George @GiorgiaMeloni La BESTIA della Meloni vorrebbe essere uguale a quella di Salvini, ma arriva in ritardo e fuori luogo... - Nonno_George : @GiorgiaMeloni La BESTIA della Meloni uguale a quella di Salvini. - amelielavrai : @SANFRAMONDI Ma alla destra queste sardine fanno un sacco di paura! La Bestia fa oscurare la pagina fb, la Meloni s… -