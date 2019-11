Matteo Salvini ha un sogno “Voglio un paese dove una donna possa vestirsi come vuole

Diffamò Matteo Salvini - arriva la sentenza per Oliviero Toscani : sono dolori : “I soldi servono per dire quello che uno dice, in questo caso sono soldi ben spesi. Salvini vale come una Panda usata e se insultarlo mi costa 8mila euro ne vale la pena”. Così ironico il fotografo Oliviero Toscani all’Adnkronos commentando la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la condanna a 8mila euro di multa nei confronti del fotografo per avere diffamato Matteo Salvini. “Lui voleva ...

Mes - "tutta colpa di Matteo Salvini". Il deputato Pd De Luca scatena l'inferno : rissa alla Camera in diretta : Bagarre alla Camera sul Mes, con il presidente Roberto Fico costretto a interrompere la seduta. Spintoni tra deputati della Lega e del Pd in aula, interventi infuocati degli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, tra cui quello di Giorgia Meloni. La parola "vergogna" risuonata più volte a Montecitor

Ragusa - Lega di Matteo Salvini nomina commissari nei 9 Comuni : ecco i nomi : la Lega di Matteo Salvini nomina i commissari nei 9 Comuni della provincia di Ragusa. ecco tutti i nomi.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - l'anonimo del M5s : "Qualcosa tra loro è rimasto. Non solo la chat" : "Qualcosa è rimasto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini", rivela un big del Movimento 5 stelle. E non si tratta solo della chat di Whatsapp rimasta sempre aperta. Il cuore del capo politico dei grillini batte ancora per l'ex alleato leghista che spera ancora in una "terza via", come rivela Francesco

Matteo Salvini sul Mes : "Giuseppe Conte ne risponderà in aula - possibili prelievi forzosi" : Contro il fondo Salva Stati e la manovre sotto banco di Giuseppe Conte, Matteo Salvini spara ad alzo zero. In un'intervista esclusiva rilasciata ad Agenzia Vita, il leader della Lega, parlando del Mes, ricorda: "Ci sono due riunioni in Europa, il 4 e il 12 dicembre, ci dovrà essere un passaggio parl

Matteo Salvini canta Fabrizio De Andrè da Maurizio Costanzo : provocazione alla sinistra? : Dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi da Bruno Vespa, ieri Matteo Salvini ha sfidato il premier Giuseppe Conte a un duello in tv moderato da Maurizio Costanzo. «Sono settimane che chiedo un confronto pubblico con il premier - ha spiegato il leader leghista durante la registrazione della puntata c

Matteo Salvini a Maurizio Costanzo show : “Se viene Conte in studio facciamo Albano e Romina” : Un Matteo Salvini scoppiettante al Maurizio Costanzo show. Il leader della Lega è stato osannato dal pubblico presente. Più di un applauso l’ex Ministro degli Interni ha ricevuto al suo ingresso, la dimostrazione che Salvini e la Lega solo all’apice del consenso. Alla scorsa partecipazione al Maurizio Costanzo show Matteo Salvini cantò “Alba Chiara” di Vasco Rossi, in quest’ultima sua partecipazione andata in onda ieri sera, Matteo ...

CartaBianca - l'intervista di un'ora a Matteo Salvini paga : share senza precedenti per Bianca Berlinguer : Chiamatelo effetto-Matteo Salvini. Anzi, deve essere chiamato effetto-Matteo Salvini. Si parla di ascolti, di share. E i dati relativi alla prima serata di martedì 26 novembre sono piuttosto impressionanti. Già, perché CartaBianca di Bianca Berlinguer, su Rai 3, è riuscito nell'impresa di battere Gi

Paolo Del Debbio spiega il successo di Matteo Salvini in tv : "Costringe a guardarlo anche chi lo detesta" : Se Matteo Salvini imperversa in tv ed è il politico che riceve in assoluto più spazio, una ragione c'è. La spiega Paolo Del Debbio , conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4 a Il Fatto Quotidiano: "Salvini ha tutto l'interesse ad andare in tv perché è efficace e come sempre hanno fatto i leader pol

Migranti - i giudici del tribunale dei ministri di Roma scagionano Matteo Salvini : “Le navi delle ong sbarchino nel loro Paese” : “Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 Migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, ...

Matteo Salvini scagionato dai giudici : "Le Ong sbarchino con i migranti nel loro Paese" : Matteo Salvini aveva ragione su migranti e Ong. "Lo Stato di primo contatto" per un "porto sicuro" alle navi che soccorrono i profughi in mare, "non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio". Ergo, se una imbarcazione Ong batte bandiera tedesca dovrà rivolgersi all

Flavio Briatore e la sua proposta indecente - “Vorrei Matteo Salvini e Matteo Renzi insieme al governo” : Una proposta indecente quella lanciata da Flavio Briatore durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Secondo il noto imprenditore il miglior governo possibile per l’Italia sarebbe quello che vede nello stesso governo Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il proprietario di Billionaire ha spiegato che ritiene i due Matteo i politici più capaci in Italia: “sono persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, ...

Matteo Salvini : "Pronto a sedermi in strada per bloccare i camion di monnezza da Roma a Civitavecchia" : “Come mio dovere di cittadino e di ex amministratore locale ho messo a disposizione due ore del mio tempo per venire qui a denunciare la pericolosità sociale di Zingaretti e Raggi, 50% e 50%”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Civitavecchia, attaccando la decisione che i rifiuti della Capitale finiscano nella discarica della città portuale laziale.“Contesto l’idea che ...