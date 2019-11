Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Breakfast a Capoverde | Marilena muore a 52

Bisnonna Massacrata di botte da uno sconosciuto nella casa di riposo. Ora “non vuole più vivere” : L' anziana, 84 anni. è stata aggredita nella sua camera da letto nel villaggio di pensionamento di Huon Park nella North Turramurra a Sydney da un uomo che è fuggito a piedi. Ora è ancora ricoverata in ospedale per le gravi ferite. La figlia: "Si sente così insicura, non vuole neanche più essere in questo mondo".Continua a leggere