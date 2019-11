Marvel' s Avengers potrebbe vedere l' aggiunta di altri personaggi Marvel dopo il lancio

Marvel's Avengers : gli sviluppatori si aspettavano le critiche per i volti dei personaggi : Il direttore creativo di Marvel's Avengers, Shaun Escayg, ha dichiarato durante un'intervista che il team si aspettava i commenti dei fan riguardo i volti dei personaggi, che non assomigliano ai protagonisti dei film.Marvel's Avengers è stato rivelato ufficialmente all'E3 2019 all'inizio di quest'anno, e lo studio, invece di lavorare sulla somiglianza dei protagonisti dai film dell'universo cinematografico Marvel, lo sviluppatore Crystal ...

Marvel's Avengers : gli sviluppatori stanno cercando un compromesso tra accessibilità e sfida : Marvel's Avengers si prospetta essere un titolo molto interessante, non tanto perché i ragazzi di Crystal Dynamics stanno lavorando molto per aggiungere carne al fuoco ma anche per il fatto che gli Avengers rappresentano un elemento portante di tutto il mondo Marvel.Viene da chiedersi tuttavia quale sarà il livello di sfida proposto dal gioco, e se verrà sacrificata la difficoltà generale per concentrarsi sull'accessibilità. Durante ...

La trama di Marvel's Avengers è stata curata da Stan Lee : Stan Lee è un nome che ogni fan Marvel che si rispetti dovrebbe conoscere, infatti questo storico personaggio non solo ha creato il concetto stesso di Avangers ma anche ogni singolo personaggio che l'MCU ha portato sui nostri schermi. Purtroppo Stan Lee non è più tra noi (è morto lo scorso anno), tuttavia pare abbia curato la trama che fa da sfondo a Marvel's Avengers, nuovo titolo targato Square Enix.A confermarlo è stato Scot Amos, Head presso ...

Tutto su Marvel’s Avengers : storia - gameplay e eroi nel trailer in italiano : Fin dall'annuncio, Marvel's Avengers ha inevitabilmente incuriosito non solo i tantissimi fan dell'universo - fumettistico e cinematografico - realizzato dalla Casa delle Idee, ma anche tutti quei videogiocatori alla ricerca di un action diverso dal solito, in cui scatenare - in solitaria o in compagnia grazie al multiplayer online - gli straordinari poteri dei Vendicatori. Dietro al progetto, poi, ci sono i ragazzi di Crystal Dynamics, ...

Marvel's Avengers in un video che svela tutti i dettagli del gioco dei Vendicatori : Crystal Dynamics ha realizzato un nuovo video grazie al quale veniamo accompagnati lungo una panoramica sul gioco e i sui personaggi.Come possiamo vedere, nel filmato di Marvel's Avengers ci vengono mostrati punti di forza e di debolezza dei protagonisti di questa nuova avventura. Per una durata di circa tre minuti, possiamo farci comunque un'idea sul sistema di progressione del gioco, sulle abilità che ci troveremo a controllare e su come potrà ...

Marvel's Avengers arriverà anche su PS5 e Project Scarlett : L'atteso Marvel's Avengers sviluppato da Crystal Dynamics arriverà su PS4, Xbox One, PC e Stadia, e, a quanto pare, anche sulle piattaforme next-gen di Sony e Microsoft.Il gioco, dunque, vedrà la luce anche su PS5 e Project Scarlett, come confermato dagli sviluppatori nel corso di un'intervista concessa al canale YouTube Hot 97.Ora, però, bisognerà capire quando e "in che modo" Marvel's Avengers sarà pubblicato su next-gen. Infatti, Crystal ...

Paris Games Week 2019 : Sony non terrà nessuna conferenza - ma Death Stranding - Marvel's Avengers e molti altri giochi saranno presenti : Sony ha in programma la Paris Games Week 2019 per questo mese. L'evento parigino si terrà dal 30 ottobre fino al 3 novembre.Con l'avvicinarsi della manifestazione francese, la compagnia ha deciso di svelare i suoi piani attraverso il sito ufficiale.Apprendiamo, dunque, che Sony avrà uno stand con video e demo per i giochi di imminente uscita e che, attraverso l'app PlayStation Experience per mobile, i fan potranno prenotare un posto per accedere ...

Marvel's Avengers sarà giocabile a Lucca Comics & Games : In occasione di Lucca Comics & Games 2019, Square Enix e il suo partner distributivo Koch Media porteranno ai visitatori uno dei giochi più attesi del 2020, Marvel's Avengers. Ecco il comunicato ufficiale.Dal 30 ottobre al 3 novembre, presso la ''Zecca'', nell'area del palco centrale, nel cuore dell'area dedicata ai videogiochi, sarà possibile vivere un'esperienza unica. Il pubblico infatti avrà la possibilità di immergersi nell'atmosfera di ...

Marvel's Avengers : l'aspetto dei Vendicatori è stato modificato in seguito alle lamentele dei fan : Crystal Dynamics all'E3 2019 ha dato un assaggio di Marvel's Avengers a tutti i fan dei famigerati Vendicatori, e il risultato è stato inaspettato.Il gioco è stato infatti criticato dagli appassionati, in particolare ad essere oggetto delle critiche degli affezionati ai supereroi Marvel è stato proprio l'aspetto dei personaggi, giudicato eccessivamente sottotono, poco incisivo e privo di carattere.Ebbene, come possiamo vedere, gli sviluppatori ...

Marvel's Avengers non avrà una modalità co-op locale : Marvel's Avengers arriverà nel mese di maggio del prossimo anno e sappiamo per certo che, mentre ci sarà un sacco di gioco online, non dovremmo aspettarci troppo dal comparto offline. La campagna del gioco durerà circa 12 ore o giù di lì, se vi concentrerete solo sulla storia principale.Parlando alla presentazione del gioco alla Comic-Con di New York, Scot Amos di Crystal Dynamics ha discusso di diversi aspetti del gioco. Quando si è trattato ...

Tutti gli eroi di Marvel’s Avengers in un video - tra poteri e costumi alternativi : Fin dall'annuncio, Marvel's Avengers ha scatenato le fantasie dei videogiocatori, ed in particolare di quelli che si professano fan della Casa delle Idee. Naturale, considerando che ci troviamo di fronte ad un action adventure tutto super poteri e carisma, realizzato dagli sviluppatori di Crystal Dynamics, già autori della trilogia reboot di Tomb Raider. A questo giro, il team californiano cambia registro e abbraccia i Vendicatori targati ...

Marvel's Avengers : svelata la durata della campagna : I fan non vedono l'ora di mettere le mani su Marvel's Avengers di Crystal Dynamics e Square Enix, e una volta che lo faranno troveranno un sacco di contenuti al suo interno, grazie a una campagna completa e una serie sempre crescente di missioni multiplayer. Comicbook ha avuto la possibilità di intervistare Rich Briggs, Senior Brand Director di Crystal Dynamics, riguardo la longevità del titolo e, anche se Marvel's Avengers varierà in base alle ...