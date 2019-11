Martina Stella | 35 anni in grande bellezza

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) Per tanti,sarà per sempre la dolce Francesca de L'ultimo bacio. Anche perché, a guardarla, in effetti l'attrice sembra ancora la bionda adolescente che faceva perdere temporaneamente al personaggio di Stefano Accorsi, che seduceva e abbandonava la ragazza per tornare dalla compagna incinta (e tradita). I capelli biondi e lisci con la riga in mezzo, sciolti sulle spalle oggi come allora, gli occhi da cerbiatta e il viso delicato su un corpo che nulla ha da invidiare alle top model,compie 35il 28 novembre. Se il tempo non è passato dal punto di vista fisico, l'attrice toscana invece è cresciuta tanto, come racconta il suo curriculum. Già il debutto cinematografico, appunto nel film di Muccino del 2001 non era certo improvvisato: vero cheera stata notata da un talent scout di modelle, ma la ragazzina aveva studiato presso la Scuola di Cinema ...

blogstreetnews : [Fonte: biografieonline_it] Biografia di Martina Stella - zazoomblog : Buon compleanno Martina Stella Alessandro Altobelli… - #compleanno #Martina #Stella - zazoomnews : Buon compleanno Martina Stella Alessandro Altobelli… - #compleanno #Martina #Stella -