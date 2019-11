Martina Rossi | caduta dal balcone per sfuggire allo stupro | prescritta l’accusa più

Caso Martina Rossi : morì cadendo dal balcone - prescritta una delle accuse ai due imputati : Il reato di "morte come conseguenza di un altro reato" per cui erano stati condannati in primo grado Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi è andato in prescrizione ed è quindi decaduto. Martina Rossi, secondo l'accusa, morì cadendo dal balcone di un hotel i Palma di Maiorca nel tentativo di fuggire allo stupro da parte dei due ragazzi.Continua a leggere

A Roma la presentazione di Percy’s song il graphic novel di Martina Rossi : Sarà presentato a Roma il graphic novel Percy’s song di Martina Rossi, edizioni Phoenix Publishing, sabato 18 ottobre 2019 alle

Martina Rossi morta per sfuggire a violenza sessuale : "Cadde dal balcone per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale": così si legge nella motivazione della sentenza con cui la Procura di Arezzo ha condannato a 6 anni di carcere i due ragazzi che volevano stuprare la 20enne Martina Rossi. "Fuggiva per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale". È questo il succo delle motivazioni della sentenza con cui la Procura di Arezzo, il 14 dicembre 2018, ha condannato in primo ...