Maria Elena Boschi ho tenuto lontano dal gossip la mia storia d’amore

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 28 novembre 2019) Durante un’ intervistata rilasciata dal settimanale “Chi”risponde agli attacchi social e durante l’intervista spiega: «Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi mi attaccava con quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche. Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d’estate vado in costume. E il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi». «In questi sei anni ho vissuto intensamente, ma credo di non essere cambiata molto. Sono maturata e cresciuta. Ho cercato di imparare. Ecco, ho scoperto un aspetto del mio carattere che non conoscevo, la resilienza. Fino a qualche anno fa non sapevo che cosa fosse subire una sconfitta. Dalla sconfitta però si può ...

chiarabarbagli : RT @ValeSantaSubito: “Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse”. Io, come Maria E… - ItalianoeRomano : RT @51fini: Maria Elena Boschi svela: 'In questi anni ho avuto un grande amore' ?? NUN CE NE PO’ FREGA’ DE MENO - kuzzi79 : RT @51fini: Maria Elena Boschi svela: 'In questi anni ho avuto un grande amore' ?? NUN CE NE PO’ FREGA’ DE MENO -