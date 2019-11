Manovra | V Boccia | ‘rimuovere criticità plastic tax e auto aziendali’

Municipio VIII boccia bilancio Campidoglio - Ciaccheri : Manovra bugiarda : Roma – “Abbiamo bocciato il bilancio della sindaca Virginia Raggi e del M5S. Una manovra bugiarda che non destina le risorse necessarie ai Municipi per poter garantire servizi essenziali alla cittadinanza. Abbiamo richiesto di destinare fondi ai servizi sociali, alle scuole, alla manutenzione del territorio. La risposta del Campidoglio e’ stato il nulla assoluto. La citta’ ha un bisogno urgente di ripartire, di servizi ...

Cala la fiducia delle famiglie - “pesa l’incertezza”. Gli italiani “bocciano la Manovra del Governo” : italiani meno ottimisti. La fiducia dei consumatori a novembre retrocede ai livelli di oltre di due anni fa. Il 'sentiment' delle imprese resta piatto, appesantito ancora una volta dalla manifattura. L'Istat fotografa cosi' un Paese che arriva alla fine dell'anno con il morale basso. Preoccupa soprattutto lo stato di salute dell'economia. In particolare le famiglie temono un aumento della disoccupazione. Di "pessimi segnali" parla il Codacons, ...

SONDAGGI POLITICI - CAOS PD-M5S/ 70% boccia Manovra : fiducia Governo al 26% : SONDAGGI POLITICI, le intenzioni di voto e la crisi del Governo giallorosso: il 70% boccia la Manovra di PD-M5S-Renzi, la fiducia resta 'solo' al 26%

L'Ue non boccia la Manovra ma avverte : "Rischiate di non rispettare il patto di stabilità" : Non somiglia né a una bocciatura né a un'approvazione completa il giudizio della Commissione europea sul documento di bilancio presentato dal governo rossogiallo. E' più una promozione condizionata al raggiungimento di una serie di obiettivi che saranno presi in esame la prossima primavera, tanto è

Manovra : Brunetta - ‘bocciata da investitori - nociva per conti pubblici’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Nonostante la riduzione registrata ieri, lo spread continua a rimanere a livelli elevati, ai massimi dallo scorso agosto, per effetto dell’aumento dei rendimenti sui Btp registrato negli ultimi giorni, dovuto al fatto che gli investitori internazionali hanno bocciato la Manovra del governo giallorosso, ritenuta controproducente per la crescita e nociva per la sostenibilità dei conti pubblici ...

Confindustria boccia la Manovra : insufficiente - non efficace su crescita : La manovra economica per il 2020 "sebbene contenga alcuni interventi positivi, è nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze del Paese e rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale stagnazione dell'economia". Lo ha affermato Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, in occasione di un'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che gli aspetti problematici ...

Cottarelli boccia la Manovra : “Notevoli aumenti di tasse e nessuna strategia di crescita” : Il direttore dell'Osservatorio dei conti pubblici, Carlo Cottarelli, boccia la manovra durante la sua audizione in commissione Bilancio al Senato. Per Cottarelli la legge di Bilancio prevede troppe micro-tasse, con un conseguente leggero aumento della pressione fiscale, e non migliora i conti pubblici, non definendo inoltre "una chiara strategia di crescita".Continua a leggere

Boccia attacca Manovra : danno a imprese : 17.50 "Sulla Manovra il giudizio per noi è negativo. Lunedì andiamo in audizione e diremo tutte le cose che non ci piacciono,dalla Plastic tax alla Sugar tax, alla confisca dei beni per gli evasori prima delle sentenze definitive". Così il presidente di Confindustria, Boccia, sottolineando: è una Manovra che fa la distribuzione "a danno delle imprese". Poi sulla vicenda ex Ilva: "La politica abbia il senso del limite" e "risolva le questioni ...

SONDAGGI POLITICI/ 67% boccia la Manovra : 'Italiani arrabbiati per micro-tasse' : SONDAGGI POLITICI, la manovra non convince l'elettorato: il 67% boccia la Finanziaria M5s-Pd, ok al cashback dal 51%,. Intenzioni voto: Governo ko, Lega top

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...

Manovra - Dombrovskis : “La Commissione Ue non pensa di bocciarla - ma ci sono preoccupazioni” : La Commissione europea non sta al momento prendendo in considerazione il rigetto della Manovra italiana. Ad affermarlo è il vicepresidente dell'esecutivo Ue, Valdis Dombrovskis, che però aggiunge: ""Ciononostante abbiamo delle preoccupazioni sul bilancio, e per questo abbiamo inviato una lettera". La replica italiana alla lettera di Bruxelles è al momento sotto l'esame di un team di esperti.Continua a leggere

Manovra - il falco Dombrovskis : "Non la bocciamo - ma qualcosa ci preoccupa". Avviso ai giallorossi : Non vi bocciamo, ma vi seguiamo da vicino. Questo in estrema sintesi quanto detto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando della Manovra allo studio del governo giallorosso. "Non stiamo al momento prendendo in considerazione di rigettare la legge di Bilancio - ha pr

Sondaggi politici - crisi Pd-M5s/ Ok Quota 100 ma 50% boccia la Manovra del Governo : Sondaggi politici, il giudizio sulla Manovra del Governo Pd-M5s: il 50% boccia la Finanziaria mentre il 58% dà fiducia alla Quota 100 di Lega e 5Stelle

Pensioni - emendamenti su Quota 100 - Boccia : 'I saldi della Manovra non si cambiano' : Ruotano ancora polemiche attorno al meccanismo della Quota 100 sbandierato dalla Lega. Dopo le dichiarazioni del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova sugli eventuali emendamenti da presentare in Parlamento, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia avrebbe innalzato le critiche sul comportamento di Italia Viva. Boccia contro Italia Viva: 'Comportamento scorretto' "Se l'obiettivo di Italia Viva è provare a danneggiare il ...