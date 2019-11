Maltempo USA | due tempeste nel Thanksgiving Day | disagi e voli cancellati

Allerta Meteo USA - Thanksgiving da incubo per il Maltempo : “Ciclone Bomba” sulla West Coast - “tempesta storica - senza precedenti” : L’American Automobile Association stima che oltre 55 milioni di persone partiranno per il Thanksgiving Day, ma la festività coinciderà con il maltempo in gran parte del Paese: la West Coast è in Allerta per l’arrivo di quello che è stato definito un “ciclone bomba”. Forti nevicate, pioggia e vento sono previsti nel New England, nella zona dei Grandi Laghi, nel MidWest e nelle Grandi Pianure. Centinaia di voli sono già ...

Maltempo Toscana : sopralluoghi sulla strada di Montenero a Livorno - chiusa per frana : Questa mattina i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo sulla Sp9, Circuito di Montenero, sulla via del Castellaccio, a Livorno nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che da domenica sera viene tenuto sotto controllo, per verificare la situazione. Intanto per domani è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Regione. Una situazione che al momento si presenta “abbastanza importante“, spiegano ...

Maltempo - naufragio a Lampedusa : riprese le ricerche dei dispersi : Sono riprese le ricerche dei dispersi del naufragio di Lampedusa. La motovedetta Cp 324 della Guardia costiera, dopo lo stop forzato a causa del Maltempo, è tornata sul luogo della tragedia. L'articolo Maltempo, naufragio a Lampedusa: riprese le ricerche dei dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - si muove frana : chiusa la strada Montenero a Livorno : Una frana in movimento da alcune ore ha indotto i tecnici del Comune e della Provincia di Livorno a chiudere al traffico, per motivi di sicurezza la ‘SP9 Circuito di Montenero’ a partire dall’incrocio con la strada statale Aurelia presso Castel Sonnino. La frana si sta formando in prossimità del km 8+300 della Sp9 ed è stata causata dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi tempi. Secondo quanto riferito, da prime osservazioni ...

Naufragio Lampedusa - ricerche dei dispersi difficili per Maltempo : Finora recuperati cinque corpi, onde alte fino a 4 metri L'articolo Naufragio Lampedusa, ricerche dei dispersi difficili per maltempo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

I crolli causati dal Maltempo in Italia e Bloomberg che scende in campo contro Trump : Giuseppe Conte a Melfi, dove si produce ancora qualcosa nel Mezzogiorno (a proposito, sarebbe bene mettersi al lavoro per gestire la transizione dal Diesel, bistrattata specialità Italiana, alle nuove motorizzazioni). Carini, loro, fanno le regionarie. Tu fai il capo politico (seee, prrrrrr)

Maltempo Aosta - pericolo frana : chiusa la strada Charvensod-Pila : A causa del pericolo di crollo di una frana è stata chiusa la strada regionale 18 per Pila in localita’ Reverier Dessous, a monte del capoluogo di Charvensod. Ne’ Pila ne’ altri centri abitati sono isolati dato che resta percorribile la strada regionale 40 di Gressan. “Era già stato fatto un intervento di consolidamento con una rete, ma le piogge l’hanno smossa insieme ai tiranti, che si sono staccati. La rete è ...

Maltempo Sardegna : chiusa la statale 128 Bis nel sassarese per fango e detriti : A causa delle intense precipitazioni la statale 128 Bis ‘Centrale Sarda’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di fango e detriti presenti in carreggiata, nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari. Lo comunica l’Anas. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 1 fino a Chilivani con rientro a Mores. Nel senso opposto la circolazione è deviata sulle statali 132 e 199.Sul posto sono ...

"Non chiamatelo Maltempo" : l'emergenza climatica mette sotto accusa la politica : Alla Camera è in discussione una mozione per impegnare il Governo a decretare l'emergenza climatica. Ma negli ultimi 20 anni...

Maltempo Sicilia - Rfi : “Circolazione dei treni sospesa sulla Siracusa-Modica-Gela” : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Siracusa – Modica – Gela, nel tratto fra Gela e Dirillo, dalle 5.50 di questa mattina. L’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando la zona ha provocato l’allagamento della sede ferroviaria e l’accumulo di detriti sulla linea, dice Rfi. Una decina i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) intervenuti per verificare le condizioni ...

Maltempo : binari allagati - stop ai treni su linea Siracusa-Modica-Gela : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Circolazione ferroviaria sospesa dalle 5.50 di questa mattina sulla linea Siracusa-Modica-Gela, nel tratto fra Gela e Dirillo, a causa del Maltempo. Le piogge hanno provocato l’allagamento dei binari e l’accumulo di detriti sulla linea. Una decina i tecnici di Rfi sono

Maltempo Sardegna : statale chiusa e scuole evacuate : Maltempo e disagi nel Sassarese, a causa delle avverse condizioni meteo. chiusa per allagamenti la SS131 all’altezza delle gallerie di Chiguzzu, con il traffico automobilistico deviato sulla viabilità secondaria. A Caniga sono stati evacuati due edifici della scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria, completamente allagati. A Predda Niedda la polizia locale ha interdetto il passaggio nella zona della strada 11, che risulta ...

Maltempo - la Diretta – Torino-Piacenza : scuole chiuse ad Asti. La A6 chiusa in due direzioni. A Pavia è esondato il Ticino : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. Le scuole superiori oggi restano chiuse ad Asti. La decisione del sindaco Maurizio Rasero è stata presa ieri in serata dopo la notizia della voragine che si è aperta sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. “La chiusura del tratto autostradale ...

Migranti - la Open Arms sbarcherà a Taranto. Ferme le ricerche dei dispersi a Lampedusa per Maltempo : "Assegnato Taranto come porto di sbarco per le 62 persone a bordo Open Arms. Impossibile muoverci prima di domani a causa condizioni meteo": Lo comunica la Open Arms su Twitter: ieri l'organizzazione non governativa aveva lanciato un appello all'Europa affinché venisse individuato un porto sicuro per i naufraghi a bordo, da tre giorni in balia del maltempo. A causa delle cattive condizioni meteo si sono fermate anche le ricerche dei 15 ...