Maltempo | frana su un strada nel lago d’Iseo | 50 residenti isolati

Maltempo - frana su strada lago d’Iseo : 50 residenti isolati : Una frana sulla sponda bresciana del lago d’Iseo si e’ staccata su Monte Marone e ha provocato l’isolamento di una frazione del comune di Marone (Brescia). Sono 25 le abitazioni isolate con una cinquantina di residenti raggiunti dai Vigili del Fuoco di Darfo. I tecnici stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada. I massi e il fango sono stati rimossi e un geologo effettuera’ un sopralluogo per capire se la via ...

Maltempo Liguria : frana nell’entroterra di Imperia - evacuate 35 persone : A causa di una frana che minaccia l’abitato, sono stati evacuati nella tarda serata di ieri 35 abitanti della frazione di Cenova, a Rezzo, nell’entroterra di Imperia. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno monitorato l’area per tutta la notte. Oggi sono in programma sopralluoghi aerei per stabilire l’entità dello smottamento. L'articolo Maltempo Liguria: frana nell’entroterra di Imperia, evacuate 35 persone sembra ...

Maltempo Liguria - frana a Sori : tre persone sgomberate : Continuano le conseguenze del Maltempo in Liguria, dove vi sono diversi disagi a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Tre persone sono state sgomberate a Sori, in località Boschetto, in via Caorsi per uno smottamento che si è staccato dalla collina che minaccia la loro casa. Il terreno ha ceduto dopo l’intenso temporale di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana a Sori: ...

Maltempo Lombardia : ipotesi intervento urgente per frana in Bergamasca - “allarme esondazione del Po sta rientrando” : “Regione Lombardia si è immediatamente attivata per affrontare l’emergenza che si è verificata nella serata di ieri a Piazza Brembana (Bergamo), dove è crollato un tratto di strada in centro paese. Nella mattinata di oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi da parte dei tecnici dell’Utr e in queste ore stiamo valutando la possibilità di finanziare un intervento di somma urgenza, in modo da riportare la viabilità ...

Maltempo Toscana : sopralluoghi sulla strada di Montenero a Livorno - chiusa per frana : Questa mattina i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo sulla Sp9, Circuito di Montenero, sulla via del Castellaccio, a Livorno nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che da domenica sera viene tenuto sotto controllo, per verificare la situazione. Intanto per domani è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Regione. Una situazione che al momento si presenta “abbastanza importante“, spiegano ...

Maltempo - si muove frana : chiusa la strada Montenero a Livorno : Una frana in movimento da alcune ore ha indotto i tecnici del Comune e della Provincia di Livorno a chiudere al traffico, per motivi di sicurezza la ‘SP9 Circuito di Montenero’ a partire dall’incrocio con la strada statale Aurelia presso Castel Sonnino. La frana si sta formando in prossimità del km 8+300 della Sp9 ed è stata causata dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi tempi. Secondo quanto riferito, da prime osservazioni ...

Maltempo Aosta - pericolo frana : chiusa la strada Charvensod-Pila : A causa del pericolo di crollo di una frana è stata chiusa la strada regionale 18 per Pila in localita’ Reverier Dessous, a monte del capoluogo di Charvensod. Ne’ Pila ne’ altri centri abitati sono isolati dato che resta percorribile la strada regionale 40 di Gressan. “Era già stato fatto un intervento di consolidamento con una rete, ma le piogge l’hanno smossa insieme ai tiranti, che si sono staccati. La rete è ...

Maltempo Calabria : crollati edifici vicino a vecchia frana a Vibo Valentia : A seguito delle intense piogge, sono crollate due costruzioni vicino ad una frana attiva dal 2006, in località Triparni, frazione di Vibo Valentia. Si tratta di due strutture inutilizzate da tempo. Il rumore del crollo ha svegliato la popolazione facendo scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, allargando l’area di pericolo. Il dissesto nell’area è iniziato il 3 luglio 2006, giorno ...

Maltempo - il viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

Maltempo - frana fa crollare viadotto della A6 - nessun ferito : Una frana a pochi chilometri da Savona ha fatto crollare un viadotto della A6 Torino-Savona in direzione del capoluogo piemontese.

