Maltempo e stato di calamità | lo Stato “riesce a rimborsare solo il 10% dei danni”

A Cremona “allerta rossa” per il Maltempo - il Piemonte chiede lo stato di emergenza : Sgomberate persone e animali dei Comuni rivieraschi. Allerta anche in Toscana: anche Coldiretti conta i primi danni

Maltempo : il Piemonte chiede un nuovo stato di emergenza : La Regione Piemonte ha chiesto un nuovo stato di emergenza per la regione che è stata colpita nel fine settimane da una violenta ondata di Maltempo. Ancora oggi sono quasi 400 le persone isolate e 570 dei 620 evacuati non possono ancora tornare a casa. Stanziati per gli interventi più urgenti tre milioni di euro di fondi regionali. La richiesta di stato di emergenza è stata inviata ieri a Roma, in attesa che in giornata si abbia una prima stima ...

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo Emilia-Romagna : inviata la richiesta di stato di emergenza nazionale : Firmata e inviata, in mattinata, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale – a causa dei danni arrecati dal Maltempo che si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna in questi giorni – al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. A seguito degli effetti delle precipitazioni atmosferiche ...

Maltempo Liguria : Toti ha firmato la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza e, in particolare, di estensione del decreto approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri anche alle zone maggiormente colpite dall’ultima ondata di Maltempo. Secondo i primi calcoli, si stimano complessivamente 330 milioni di euro di danni, tra somme urgenze (30 milioni di euro) e danni strutturali (300 milioni di ...

Maltempo Piemonte - Cirio : “È un bollettino di guerra - chiederemo lo stato di calamità” : “chiederemo lo stato di calamità e lo stato di emergenza. Abbiamo una regione completamente bloccata, con almeno 130 strade chiuse e oltre 550 sfollati. Abbiamo altre 600 persone in zone isolate soprattutto nella zona del Bormida. Abbiamo registrato purtroppo ancora una vittima che si unisce alle altre due che abbiamo avuto un mese fa nel corso dell’alluvione nell’Alessandrino, e stiamo attendendo che si esaurisca la piena del ...

Maltempo : M5S presenta mozione per stato calamità naturale per ennese : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Stiamo pagando a prezzo carissimo anni di incuria e abbandono del nostro sistema viario. Gli eventi calamitosi di fine ottobre e quelli di queste ore hanno letteralmente messo in ginocchio i collegamenti nell’ennese. Ho presentato una mozione che impegna il governo re

Maltempo Calabria - Oliverio : “chiederemo lo stato di emergenza” : “La giornata di oggi e’ stata particolarmente difficile per la nostra regione che e’ stata colpita da una vasta perturbazione che ha provocato intense precipitazioni su tutto il territorio“. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, al termine di una domenica di grande impegno per tutto il sistema di protezione civile. “Sin dalle prime ore della giornata, sono rimasto in costante ...

Maltempo Liguria - Toti : “Fino a 550 mm di pioggia in 3 ore - chiederemo lo stato di emergenza” : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha nuovamente colpito la Liguria, la Regione chiederà lo stato d’emergenza: lo ha annunciato il governatore ligure, Giovanni Toti, in occasione d una conferenza stampa nella sede della protezione civile: “Ovviamente chiederemo lo stato d’emergenza al governo, dopo aver concordato col capo dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli le modalità, ovvero se estendendo quello ...

Maltempo Veneto - già 150milioni di danni : Zaia chiede lo stato di emergenza : Con una lettera inviata oggi via posta certificata al Premier, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza di Livello Nazionale per tutto il territorio del Veneto, interessato da calamitosi eventi atmosferici a partire dal 12 novembre scorso. La richiesta non riguarda il territorio comunale di ...

Maltempo Puglia : la Regione chiede lo stato di emergenza : Per l’eccezionale Maltempo che ha colpito la Puglia dal 12 al 17 novembre scorsi la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale. Lo stato di emergenza comporta finanziamenti straordinari per affrontare i danni a beni pubblici e privati, alle infrastrutture, a servizi e attività, oltre che per coprire i costi di personale ...

Maltempo Liguria : approvato lo stato di emergenza per le piogge di fine ottobre : Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri ha approvato nella tarda serata la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale ...