Maltempo | dalla Liguria richiesta riconoscimento danni per 450 milioni Toti venerdì vede

Maltempo : salvi i due escursionisti bloccati dalla neve a Sauze di Cesana : Si sono concluse le operazioni di recupero dei due escursionisti bloccati a causa del Maltempo e della neve presso il Bivacco Rattazzo intorno a quota 2200 metri nel comune di Sauze di Cesana (Torino). Ieri l'elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, aveva impedito al Soccorso Alpino di intervenire.Continua a leggere

Maltempo : due escursionisti bloccati dalla neve a 2.200 metri - impossibili i soccorsi a causa del rischio valanghe : Due escursionisti sono bloccati dalla neve ai 2.200 metri del bivacco Rattazzo, nel territorio di Sauze di Cesana (Torino). L’elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, ha impedito al Soccorso Alpino, contattato dagli stessi escursionisti, di intervenire e le ridotte condizioni di visibilita’ non consentono all’elicottero di alzarsi in volo. Per questo motivo si e’ deciso di aspettare il probabile miglioramento ...

Maltempo - trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...

Maltempo Toscana : donna in auto trascinata dalla furia dell’acqua - salvata : Una donna a bordo di un’auto è stata trascinata dalla forte corrente dell’acqua, causata dalle forti piogge, nel canale Serchio di Sorreggio, nella provincia di Lucca. La donna è stata tratta in salvo da personale del 118. I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto nel canale. L'articolo Maltempo Toscana: donna in auto trascinata dalla furia ...

Maltempo : l’esempio di Buonconvento - il Comune toscano salvato dalla 3ª alluvione in 7 anni : “È stato il Contratto di Fiume Ombrone a creare i presupposti per evitare che una comunità toscana subisse la terza alluvione dal 2013; il positivo esempio arriva da Buonconvento, Comune delle Crete Senesi alla confluenza tra due fiumi, uscito indenne dall’ondata di Maltempo, che ha investito la Toscana come numerose regioni d’Italia“: a renderlo noto è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 100 milioni dalla Regione per interventi : “Abbiamo programmato di inserire in bilancio un importo pari a circa 100 milioni di euro che sarà destinato a finanziare una serie di interventi in quelle zone che necessitano di opere e apparecchiature per affrontare situazioni di crisi“. Lo ha affermato, oggi a Pordenone, il vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del consuntivo relativo agli interventi svolti nel corso ...

Maltempo : sorpresi dalla neve a 2.085 metri di quota - tre salvati nel bergamasco : Erano partiti ieri pomeriggio per raggiungere il bivacco Citta’ di Clusone, a 2.085 metri di quota, in provincia di Bergamo. Avevano in programma di passare li’ la notte e di scendere oggi, ma la neve e il Maltempo lo hanno impedito. Sono stati cosi’ soccorsi oggi pomeriggio tre ragazzi, due di Milano e uno di Brugherio, tra i 21 e i 23 anni. Il Soccorso alpino e’ stato allertato verso le 11,30. I soccorritori, in tutto ...

Maltempo Trentino Alto Adige : strade chiuse e servizi sospesi - situazione monitorata dalla protezione civile : Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per ...

Maltempo - lo scirocco fa una strage di alberi a Messina : tram bloccato - le immagini dalla città dello Stretto [VIDEO] : Il forte vento di scirocco che soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di Messina, sta provocando una vera e propria strage di alberi in città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati alberi. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore i tram non transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno ...

Maltempo Venezia - Baretta : “Colti di sorpresa dalla dimensione dell’acqua alta” : Rispetto alla grande alluvione del novembre 1966, la differenza con l’oggi e che “allora eravamo impreparati, ora in teoria no”. Lo sostiene in un’intervista al Corriere della Sera Pier Paolo Baretta, Veneziano doc, ex sindacalista a Marghera, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze per il quale ora “siamo stati colti di sorpresa dalla dimensione dell’acqua alta e dalla ...

Venezia - torna a casa dalla madre per non lasciarla sola in questi giorni di Maltempo : muoiono avvelenati da una fuga di gas : Era tornato a casa dalla madre, nel centro storico di Venezia, nel quartiere San Giuseppe di Castello, perché non voleva lasciarla sola in questi giorni di acqua alta e maltempo. Qui venerdì 15 novembre sono stati trovati morti dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Ad allertare i soccorsi, sono stati i parenti e gli amici che, non sentendoli da ore, si sono preoccupati. Secondo una prima ricostruzione dei militari, a causare la morte della ...

Maltempo - coste allagate : danni in varie spiagge dalla Romagna all'Abruzzo : Si contano i danni sulle coste adriatiche di Romagna, Marche e Abruzzo: il Maltempo delle ultime ore ha allagato le coste di queste tre regioni che vivono anche di turismo. Sono spariti in una notte metri e metri di spiaggia. Diversi stabilimenti sono nuovamente in ginocchio, anche se chiusi, dopo una stagione ricca di momenti critici e di grandi problematiche. E' da sottolineare inoltre come gran parte d'Italia sia in ginocchio: da Venezia ...

Maltempo Venezia : turni notturni per difendere San Marco dalla marea : Il Maltempo che sta interessando gran parte d’Italia preoccupa a Venezia, dove in serata è prevista nuovamente alta marea. La procuratoria della Basilica di San Marco di Venezia ha già predisposto turni di guardia fino a tarda notte per difendere la cattedrale, quanto più possibile, dall’eccezionale acqua alta che si sta registrando in queste ore. Già inondato dall’acqua nella tarda mattinata di oggi il nartece, la parte ...