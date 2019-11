Malta | omicidio giornalista Caruana Galizia | ai killer 150mila euro | l’Ue invia missione

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dopo gli arresti e le dimissioni nel governo maltese in relazione all'inchiesta sull'assassinio dellaDaphne, il Parlamentopeo ha deciso dire unaurgente aper fare luce nella terribile vicenda. Secondo quanto ricostruisce il Times of, era diil prezzo pagato ai sicari per uccidere la

TgLa7 : Malta: legale Caruana, 'premier possibile complice omicidio' - Tg3web : In seguito agli sviluppi nell'indagine sull'omicidio a Malta della giornalista investigativa Dafne Caruana Galizia… - Agenzia_Ansa : Arrestato l'imprenditore Yorgen Fenech per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana #Galizia. Stava fuggendo… -