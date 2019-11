Malagò | «Il CIO ha già accettato possibilità nuovo San Siro per Giochi 2026»

Giovanni Malagò sul calcio italiano : “Il nostro movimento giovanile è in buona salute. Peccato per la mancata partecipazione a Tokyo 2020” : I grandi risultati ottenuti dalla selezione italiana di Roberto Mancini, con la qualificazione conquistata vincendo tutte e 10 le partite del proprio raggruppamento, ha riportato un po’ di sereno sul movimento calcistico nazionale. La formazione tricolore, dopo non aver preso parte alla rassegna iridata in Russia, sembra essersi ridestata dal proprio torpore, spinta anche da giovani interessanti che il CT ha saputo valorizzare. Vengono in ...