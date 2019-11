Mahmood | al via ad aprile da Milano il tour europeo 2020

Fonte : news.mtv

(Di giovedì 28 novembre 2019) Can't wait!: al via addailNews Mtv Italia.

XFactor_Italia : Benvenuti nel Barrio. @Mahmood_Music dà il via con un intro in arabo e la sua super hit! Il quinto live di #XF13 PA… - FerroMengoni5 : ...ho letto ‘Mahmood’ e invece c’era scritto ‘Muhammad Alì’ DISLESSIA PORTAMI VIA. - ladyjessparis : RT @ladyjessparis: Mahmood - Gioventù Bruciata -