Madonna ferma il tour di Madame X | ‘Sto provando un dolore travolgente’

Squalificati Serie C - il Giudice Sportivo ne ferma 21 : mano pesante con Madonna : Il Giudice Sportivo di Serie C, in relazione alle gare della tredicesima giornata d’andata, ha squalificato ventuno giocatori. Per tre gare: Madonna (Giana Erminio). Per due: Sereni (Arezzo). Una giornata di stop per: Pissardo (Arezzo), Murolo (Carrarese), Matino (Cavese), Frabotta (Juventus U23), Malgrati (Lecco), Pezzella (Modena), Scaglia (Monza), Capelli, Pompeu (Padova), Ramos (Potenza), Bellomo (Reggina), Giannotti (Rende), ...