M5s si è diviso sul sì alla commissione von der Leyen

Fonte : agi

(Di giovedì 28 novembre 2019) I 14 europarlamentari del Movimento 5 Stelle si sono divisi sul votonuovaeuropea guidata da Ursula von der, che mercoledì ha ottenuto la maggioranza di 461 voti a favore dell'assemblea di Strasburgo. Dopo averla sostenuta in modo compatto lo scorso mese di luglio, Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini hanno deciso di opporsi mentre Eleonora Evi e Rosa D'Amato hanno preferito l'astensione, dopo che nella riunione di delegazione di ieri era stato deciso per il "sì" al nuovo esecutivo comunitario. Gli eletti pentastellati non sono entrati in nessun gruppo politico al Parlamento europeo dopo le elezioni dello scorso mese di maggio e fanno quindi famiglia a sè quando si tratta di decidere, appartenendo ai "non iscritti". Le ragioni dei dissidenti I "dissidenti" hanno comunicato la loro intenzione di non seguire l'indicazione al leader del Movimento, il ...

