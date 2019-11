Lutto per Raoul Bova | morta la madre | «Voglio ricordarti così | risate | abbracci e fiori»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 28 novembre 2019)per: è venuta a mancare mamma Rosa. L’attore, 48 anni, ha voluto ricordarla con un bellissimo scatto. Loro due, in bianco e nero, in moto. «Mi piacemammina mia…», ha scritto. Poco dopo è arrivato anche il ricordo di Rocío Muñoz Morales, compagna die mamma delle sue figlie più piccole, Luna e Alma. «Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock... come dicevo sempre io», ha fatto sapere l’attrice spagnola. Nel gennaio 2018aveva perso il padre, Giuseppe. «Per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi ha fatto molto male», ha ...

F_DUva : Nelle ultime 48 ore più di 2500 @emergenzavvf impegnati in oltre 2000 interventi in tutta #Italia, da Nord a Sud. G… - valemontalti : RT @SailorSnickers: Ho appena letto che se accudisci un piccione da piccolo, quando crescerà si considererà sposato con te e rifiuterà un e… - editoreruggeri : Tragico lutto per la morte di un patriota e per un giornalismo che sapeva volare alto -