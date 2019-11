L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Grosso | l’eroe di Berlino che ha fatto sognare

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del, non solo Spillo Altobelli, è anche ildi. Attualmente è un allenatore ma è stato anche un ottimo calciatore entrato nella storia per le prodezze con la maglia della Nazionale. I primi anni della carriera da calciatore non sono state entusiasmanti, stagioni con le maglie Chieti, Teramo e Perugia. La prima vera esperienza è stata però con la maglia del Palermo, conquistò la promozione in Serie A e l’anno seguente l’accesso anche in Coppa Uefa. Si è confermato come uno dei migliori terzini in circolazione, dotato di grande corsa e dribbling, si è dimostrato decisivo anche in fase realizzativa. Si trasferisce all’Inter ma l’esperienza non è stata entusiasmante, passa al Lione e disputa una stagione positiva. L’ultima esperienza è stata con la maglia della ...

fattoquotidiano : “I 5 STELLE SONO FINITI?” I sogni son desideri, ma anche talk-show. Per avverare il sogno, l’Uomo Vogue di Mediaset… - LegaSalvini : On. Lorenzo Fontana: 'Viviamo nelle regole del gioco dell'UE. Il globalismo ha l'effetto di voler omologare le per… - demagistris : L’uomo violento con una donna è un uomo che non sa cosa sia l’amore,quindi non è uomo,perché chi ama non può che am… -