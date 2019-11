Lukaku | «Cori razzisti contro di me a Praga L’UEFA intervenga»

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 28 novembre 2019) Grande serata quella di ieri per Romelu. L’attaccante dell’Inter ha sfornato una prestazione a tutto tondo, mettendo a referto un gol e due assist – senza considerare altre due reti annullate – nella vittoria per 3-1 sullo Slavia. Tuttavia, la serata del belga è stata macchiata daiche i tifosi di … L'articolo: «di me a. L’UEFA

capuanogio : Lo spettacolo di #Marciniak che non ha fatto nulla dopo la denuncia in campo di #Lukaku, vittima di cori razzisti d… - Gazzetta_it : Lukaku: 'Cori razzisti con lo Slavia. La Uefa intervenga' - BBilanShit : RT @capuanogio: Lo spettacolo di #Marciniak che non ha fatto nulla dopo la denuncia in campo di #Lukaku, vittima di cori razzisti da parte… -